Colectivos se manifiestan, piden que retiren cargos contra mujeres por “lesionar a policías”

Óscar Jiménez

León.- Luisa N. es maestra interina de nivel preescolar, y acumula más de dos meses sin recibir sueldo. Desde hace 13 días, se contagió de coronavirus; antes, su esposo había enfermado.

Como ella, hay más de 70 profesionales de la educación que han dejado de recibir su gratificación, y en la Secretaría de Educación, tanto la federal como la estatal, no les brindan una explicación.

Luisa, como el resto de los docentes, solicitó que no se divulgue su nombre real por temor a represalias. Sólo buscan que su voz sea escuchada. Ella enfermó por el reciente contagio de su esposo. Desde entonces, la vida se ha reducido a la dinámica de pedir ayuda con la comida a domicilio, y también, de pedir una explicación sobre por qué se mantienen los adeudos con los maestros guanajuatenses del nivel.

En el grupo de afectados hay profesores que fueron contratados para cubrir interinatos en escuelas de León, Purísima, San Francisco del Rincón y otros municipios.

Espera que desespera

Este miércoles 15 fue el cierre de cursos para los docentes, sin embargo, ninguno de los 70 afectados ha percibido ingreso en las últimas quincenas.

“Lo primero que noté es que no llegó la prima vacacional; desde ahí comenzaron las irregularidades, pues no llegó completa la quincena 7, la 8, la 9 llegó bien, pero a partir de ahí no hemos recibido ningún pago”, dice Luisa, en lo que se traduce como no recibir ni un peso desde antes de que se confirmaran los primeros casos de Covid-19 en la entidad, en marzo.

“Me ha afectado muchísimo porque desafortunadamente mi esposo dio positivo a Covid-19 y él no está trabajando, yo no he recibido mi pago y es angustiante”, dice Luisa entre lágrimas; “Sólo nos dicen esperen, esperen y esperen, pero es difícil porque ya no hay dinero”.

Desde entonces y a partir de diferentes plataformas de redes sociales y mensajería, las cerca de 70 maestras afectadas de la entidad han establecido contacto con autoridades estatales e incluso, vía correo electrónico con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma; en todas las respuestas recibidas se vislumbra la misma dinámica: la Federación culpa a la administración estatal del retraso, y el gobierno estatal asegura que es competencia nacional. En el ínter, los maestros, se han quedado sin percepciones.

“Yo no soy la única que aporta en mi casa; mi esposo también lo es, pero mi esposo no tiene un trabajo fijo. A veces percibe y a veces no, entonces lo único seguro era mi sueldo”, señala la maestra María N., también bajo un sobrenombre.

En repetidas ocasiones, quienes reclaman el sueldo pendiente han recibido como justificación que se trató de “un error humano”. El problema es que ese error ya ocurrió una vez antes, a inicio de curso, en el periodo agosto-septiembre, pues también hubo retrasos en los pagos.

“Me he tenido que endrogar con tarjetas para sobrevivir con los gastos prioritarios de servicios básicos como la comida, la renta y demás. Uno puede comer lo que sea, pero los hijos muchas veces piden algo y es frustrante no tenerlo”.

Solventan sus propios medios y herramientas

Ante la situación propiciada por la pandemia, los docentes han tenido que adaptarse al sector digital. Para ello argumentan, es necesario contar el servicio de internet que ellos mismos pagan, al igual que los traslados a algunas escuelas para las firmas pendientes de documentos y demás. En resumida cuenta: gastan, pero no ‘ingresan’.

“Mi esposo trabaja en una escuela particular y por ello le dejaron de pagar completo, entonces con eso se nos vino el mundo encima porque él no recibe nada y yo tengo dos meses sin recibirlo”, dice Lucía N., maestra que además está embarazada y en los últimos días se ha tenido que presentar en su campo educativo con el fin de cumplimentar con trámites en papel.

Al final, y en pleno cierre de actividades escolares, las maestras no buscan más que el pago que se adeuda y que en algunos casos se traduce en 40 mil pesos de los cuales no han podido disponer.

“Nosotros podemos checar en el sistema, y estamos en la plantilla, nunca hemos dejado de aparecer en la plantilla”, culminó otra voz, la de Margarita N., quien inicialmente había recibido una notificación de la extensión de su contrato de interinato que concluía en mayo. Como ella, el resto concluyeron el curso… trabajado, pero no pagado.

Por si no lo viste: