Colectivos piden no ser acosados ni perseguidos penalmente

María Espino

Guanajuato.- La disculpa que ofreció a las familias de desaparecidos el Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato, fue calificada como un doble discurso por el representante de los colectivos ‘Sembrando Caminos’ y ‘A tu Encuentro Irapuato’, José Gutiérrez Cruz, luego de que se enteraron que existe una denuncia penal en el Ministerio Público con el número 63433/2020 en contra de cuatro de sus compañeras, las que fueron arrestadas por elementos de la FSPE.

Gutiérrez aseveró que apenas se enteraron de la carpeta de investigación que fue abierta desde el viernes, hecho que mencionó les resulta grave e inadecuado, más luego de que sostuvieron una reunión con el Ejecutivo Estatal y nadie mencionó nada de la denuncia penal que hay en proceso.

“No teníamos conocimiento hasta hoy que el licenciado Pimentel nos avisó y nos comenta que no pudieron acceder por que la Ministerio que la lleva no está de guardia (…) nos parece muy grave que ayer el Gobernador en la reunión nos haya pedido disculpas y el día de hoy nos enteramos que las están persiguiendo, no se me hace adecuado, es un doble mensaje”.

José Gutiérrez dijo que a parte de la disculpa pública de parte del Gobernador y del Secretario de Seguridad Pública del Estado estarían pidiendo que se retire la denuncia y se deje de perseguir y acosar a sus compañeras, pues dijo que está documentado que fueron los elementos de FSPE los que agredieron a las detenidas.

“Lo que queramos que no se les persiga penalmente de este hostigamiento en contra de las compañeras, no se está de acuerdo. Siempre que ya se ha comprobado que fue uso indebido de la fuerza y está más que documentado que fueron los policías estatales los que agredieron a la compañeras”.

