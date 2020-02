Colectivos de búsqueda tienen plan de trabajo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino se deslindó de que la integración de las comisiones para el seguimiento de las políticas institucionales y de los casos de violencia de género de la casa de estudios hayan sido a modo y señaló que no por el hecho de ser la máxima autoridad de la institución y presidente del Consejo General Universitario todas las decisiones son tomadas por él.

“Yo no tomo todas las decisiones o sea, hay un sistema de representación universitaria, de democracia universitaria (…) no me corresponde polemizar con cada comisión que toma una decisión, ese no es mi papel”, dijo.

Durante la asamblea que los universitarios llevaron a cabo hace unos días, reprocharon que no fueron tomados en cuenta en la integración de las comisiones derivado de los acuerdos tomados tras el paro estudiantil de diciembre ante casos de acoso y violencia de género.

Por otra parte, se le cuestionó sobre la designación de Rodrigo Nájera Trujillo como nuevo titular del área de Comunicación Social en virtud de que, durante el movimiento estudiantil, éste fue expuesto en el muro de denuncia pública como presunto acosador y dijo que no existe una denuncia formal.

“Cualquier miembro de mi equipo bajo el cual proceda una consecuencia jurídica derivado de un acto de acoso o cualquier otro acto similar, no podrá formar parte de mi equipo; el caso del profesor, no entra en eso, no ha habido una denuncia (…) hemos planteado nuestra total apertura para dar seguimiento a todos los casos, pero debemos ser muy respetuosos del orden jurídico y del estado de derecho”, finalizó el rector.

Rechaza acusación

Rodrigo Nájera Trujillo, titular de Comunicación Social de la UG, rechazó las acusaciones de acoso en su contra, “yo les puedo decir a todos ustedes, a mis estudiantes y a todos, puedo yo ver de cara a mis padres, a mi hermano, a mi familia; y en este momento, yo no tengo ningún señalamiento salvo lo del muro que es un ejercicio que yo respeto mucho”.

Mencionó que en el caso de que se llegara a presentar una denuncia formal en su contra “acudiré de manera inmediata y sin ningún recodo de nada a dar total aclaración ante las autoridades que resultaran competentes”.