VA DE NUEVO. En distintos frentes del gobierno y el Congreso local, el tema de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato vive un reacomodo que pone a prueba nuevamente a las autoridades en la entidad

CON TODO. Ya atestiguamos la sacudida que se vivió en el Congreso local con la reunión que hubo de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables con algunos colectivos que tundieron particularmente la labor que hace la Fiscalía General del Estado.

SIN OPCIÓN. El presidente de la Junta de Gobierno Luis Ernesto Ayala se mostró receptivo tras la reunión en la que las diputadas presentes, parecían abrumadas por la contundencia de los reclamos.

ACOTACIÓN. Sin embargo, Ayala Torres anunció que atendería a otros colectivos de familiares de personas desaparecidas. Habrá que estar pendientes del tono de las inquietudes de este nuevo bloque porque ya en otros momentos ha habido diferencias entre los propios colectivos que no han trascendido públicamente pero que ahí quedaron.

IMPUGNADO. Veremos por ejemplo si el tono es tan duro como el de los que hablaron en el Congreso local la semana anterior. Desde luego, la respuesta que en los hechos y sus acciones hace la Fiscalía y su titular Carlos Zamarripa porque no puede sacudirse el cúmulo de críticas hacia su labor. El cuestionamiento más socorrido es el de la falta de sensibilidad y empatía de quienes se relacionan con los colectivos.

PREMISA. Y fue justo esa la petición que hizo la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García, a funcionarios municipales y alcaldes que firmaron convenios para la creación de células de búsqueda en los municipios: “sensibilidad con el dolor ajeno”.

UNA MÁS. Las resistencias que ha habido en la Fiscalía para mostrarse más diligentes no son nuevas ni sorpresivas. Es uno de los temas que más les ha costado a los muchachos de Carlos Zamarripa.

NUEVOS TIEMPOS. La Secretaría de Gobierno ya tendió la mano para aceptar el reto de los colectivos. La Fiscalía tiene que demostrar en los hechos que es consecuente con la actitud que ha mostrado la actual administración estatal luego de que la de Miguel Márquez, ignoró olímpicamente las demandas de estos grupos.

LA DEL ESTRIBO…

Del dicho al hecho hay mucho trecho en materia de seguridad y combate al crimen organizado en la entidad.

Dicho de otro modo, la apuesta del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para que los alcaldes fortalezcan sus corporaciones municipales ha sido escuchada y atendida por la mayoría de los ediles en funciones.

Pero son 15 los municipios cuyos titulares de Seguridad o de la Policía no han acreditado las pruebas de control de confianza. De llamar la atención que tres municipios tengan a funcionarios que reprobaron pero siguen en el cargo (Comonfort, Moroleón y Pénjamo). Que otros cinco entre los que se encuentra Silao (no es la primera vez) no cuenten con evaluación y que entre los que tienen pendiente el resultado se encuentre Celaya.

Todo el empeño de la gestión encabezada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo mantiene resistencias e insuficiencias. La realidad detrás del optimismo de las cifras.

MALÚ MICHER Y DAVID MARTÍNEZ: A SIETE AÑOS DE SU SALIDA DEL PRD

Hace siete años, la actual senadora Martha Lucía Micher Camarena y su esposo, el ahora diputado local David Martínez Mendizábal, estaban a punto de decirle adiós al PRD. Hoy, ambos tienen cargos de representación popular que jamás soñaron desde el partido del sol azteca que está al borde de la extinción. Es la 4T la que les ha dado lo que buscaban y esperaban: espacios para mostrarse como oposición en Guanajuato pero al mismo tiempo, como defensores del gobierno federal.

En 2015, a principios de marzo, Micher Camarena estaba resuelta a dejar las filas perredistas mientras que Martínez Mendizábal ya había hecho pública su renuncia.

Ella era diputada federal perredista, presidenta de la Comisión de Igualdad en San Lázaro; exdiputada local, candidata a gobernadora en 1995; candidata a la alcaldía de León en 2000 y directora del Instituto de Mujeres en el Distrito Federal de 2006 a 2012. Su coordinador, Miguel Alonso Raya.

Micher Camarena acompañaría a Marcelo Ebrard, también renunciante al PRD, en su campaña para buscar llegar al congreso federal, nominado en la lista de candidatos plurinominales de Movimiento Ciudadano

Ella juraba que no se afiliaría a otro instituto político pero siempre había estado cerca de Ebrard cuando éste era jefe de gobierno del Distrito Federal. Martínez Mendizábal, quien fuera dirigente del PRD leonés entre 1997 y 2000, decidió salir del PRD tras la designación de Guillermo Romo como candidato perredista a alcalde.

“Este proceso conducido por la dirección a tu cargo y que es un fiel reflejo de la dinámica nacional, salvaje y cortoplacista, de control de los espacios partidarios y de un pragmatismo exacerbado que pasa por encima de la búsqueda de un proyecto de sociedad más justa y democrática, me hace, no sin tristeza, renunciar al PRD”, escribió en una carta dirigida a Baltasar Zamudio.

Hoy, David y Malú viven esa compleja condición de ser contrapeso de decisiones del PAN-Gobierno en Guanajuato y al mismo tiempo, defender a la 4T.

Maromas y cabriolas de difícil ejecución y que no siempre los dejan bien parados. Porque no es lo mismo, cuestionar desde la postura de ser el opositor a hacerlo en la pertenencia al gobierno. Y

o. Y bueno, si el futuro de la senadora Micher Camarena está ligado al del canciller Marcelo Ebrard que está entre los presidenciables, veremos entonces qué tan bien librada sale de la reyerta entre morenistas rumbo al 2024.

MARKO CORTÉS: LA CABALLADA FLACA Y SUELTA

C uánta diferencia hay entre el controlado proceso de sucesión 2024 que se perfila en Guanajuato en donde el PAN se siente favorito y el disperso que se percibe en el ámbito nacional en el que, como nunca, el blanquiazul arranca cuesta arriba de cara a la contienda todavía lejana.

Aquí en Guanajuato, nadie mueve un dedo porque no hay señal de arranque por más que ya a más de alguno se le quemen las habas.

Muy diferente el entorno en lo nacional. Ahí está el dirigente nacional, Marko Cortés, quien ayer se reunió con senadores, diputados federales y locales de su partido para trazar la ruta y tirar línea para lo que viene.

El líder panista de plano destapó a los presidenciables que ve en su partido y pidió a los dirigentes darles juego y abrirles la puerta y espacios a todos los actores que han levantado la mano.

Citó a Mauricio Vila, Ricardo Anaya, Mauricio Kuri, Maru Campos, Francisco García Cabeza de Vaca, Santiago Creel, Lily Téllez, para ir unidos y cohesionados con quien tenga más aceptación y ayude a fraguar la coalición con otros partidos y la sociedad.

Cortés también confirmó el cierre de filas con el expresidente Felipe Calderón y llamó a los panistas a cuidar la alianza con los partidos que empujaron la creación de instituciones en el país. En pocas palabras, con el PRI y lo poco que queda del PRD.

Un pronunciamiento que anticipa entre otras cosas, para temas locales que PRI y PAN en la entidad no tendrán ningún frente de batalla en los años por venir. Particularmente hablamos del poder legislativo en donde tampoco ha habido sorpresas: Alejandro Arias y Luis Ernesto Ayala se han entendido a las mil maravillas.

Sirva este pronunciamiento del dirigente nacional panista para tropicalizar el análisis en Guanajuato, en donde el proceso sucesorio es exactamente al contrario en el perfil de lo nacional. Es decir: acá nadie se destapa ni se va por la libre de los que suspiran y como el blanquiazul es gobierno, el dirigente en turno, Eduardo López Mares es más que cualquiera de sus antecesores, solo una suerte de gerente operativo de este instituto político.

Y si en 2018, el entonces senador Fernando Torres Graciano, abrazó la posibilidad de encabezar el bronx para disputarle la nominación a Diego Sinhue y retar el dedazo de Miguel Márquez, hoy en el panismo guanajuatense no hay nadie con el ánimo rebelde como lo fue Ricardo Sheffield en 2018 o el doctor Angel Córdova en 2012 cuando coqueteó con el partido Verde y con el PRI la posibilidad de ser el rival de Miguel Márquez.

A imagen y semejanza de lo que hicieron los pragmáticos en el PAN en los noventas cuando mandaron los principios, ahora lo que se va al precipicio es la democracia interna. Al menos en Guanajuato.

