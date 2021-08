Nancy Venegas

Irapuato.- El próximo 30 de agosto se conmemorará el Día Internacional de la Desaparición Forzada, por lo que en Irapuato, miembros de los colectivos de búsqueda de personas no localizadas realizarán una marcha en memoria de sus amigos o familiares sin ubicar y exigirán justicia por ellos.

A través de redes sociales, diversos colectivos de búsqueda de personas no localizadas convocaron a la población a sumarse a la marcha que llevarán a cabo la tarde del lunes 30 de agosto, por el Día Internacional de la Desaparición Forzada.

De acuerdo con la convocatoria, el contingente se reunirá en el bulevar Guerrero, afuera del estadio de futbol Sergio León Chávez, para iniciar el recorrido por esta avenida, continuar por la avenida Revolución y llegar a presidencia municipal.

La finalidad de la marcha es honrar a las personas no localizadas y a la vez exigir justicia para que se agilicen los trabajos de búsqueda.

“La invitación está abierta para que las personas, no sólo de Irapuato, sino de cualquier ciudad del estado, que tengan un ser querido desaparecido, participen. Queremos que sepan que no están solos y que estamos exigiendo que se agilicen los protocolos de búsqueda porque no es justo que se tenga que esperar 76 horas después del reporte de desaparición para que se emita una alerta de búsqueda. Las primeras horas son muy importantes”, comentaron los organizadores de la marcha.

Al finalizar la marcha, en palacio municipal, los participantes colocarán alguna prenda de su familiar o amigo no localizado.

Esta conmemoración se da a un mes que el colectivo de búsqueda de desaparecidos ‘Hasta Encontrarte’ denunció negligencia de las autoridades de seguridad que expuso a varias buscadoras durante sus labores en Manuel Doblado la tarde-noche del sábado 25 de julio a manos de sujetos armados.

Lee más: Buscadoras acusan abandono oficial en Manuel Doblado: sujetos las persiguen tras hallazgo

Diez días después, la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, se comprometiera a garantizar seguridad en las labores de las y los buscadores en el estado, pero justificó que se debió a que los protocolos, como el botón de pánico, no funcionaron. Lee más AQUÍ.

ac