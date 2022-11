Integrantes de colectivos de búsqueda en Salamanca denunciaron que los procesos son lentos y que las autoridades les re victimizan

Cuca Domínguez

Salamanca.- Alma Lilia Martínez y otras integrantes del colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos, participaron en foro “Desaparecidos y violencia institucional”, donde hablaron de cómo los familiares, sobre todo mujeres de los desparecidos son re victimizadas.

La Red de Mujeres Defensoras de la paridad en el país convocó el evento, en el que participaron mujeres de Querétaro, Durango, México, Michoacán, Puebla y otras localidades. En este foro, 8 madres de familia de igual número de desaparecidos, expusieron su caso y a todo lo que se han tenido que enfrentar.

Lee también: Guanajuato: crece presupuesto para comisiones de Víctimas y Búsqueda de Desaparecidos

Colectivos en Salamanca denuncia Foto: archivo

Búsquedas avanzan con lentitud

Durante el encuentro, las buscadoras dijeron que encontraron empatía, pues las otras participantes entienden por lo que están pasando. Y es que aseguran que las búsquedas de sus familiares son lentas, “nos ignoran y todo eso. Pero también estamos atravesando el dolor que llevamos dentro y no podemos trascender”.

“Tuvimos nuestro taller grupal con el apoyo del personal del DIF, que son de autoayuda para poder empezar a trabajar esto que traemos. Paralelamente tenemos que continuar con las búsquedas…A ver si aparecen nuestros familiares en lo que ya han encontrado y también en campo. Por ello son varias cosas que se juntan y que tenemos que hacer, porque nadie las va a hacer más que nosotras”, comentó Alma Lilia Martínez.

Colectivos en Salamanca denuncia Foto: archivo

La buscadora dijo que las activistas de la Red de Mujeres les inspiraron confianza e incluso tienen comunicación con Josefina Meza, “con ella encontramos ayuda para algunas cosas que tenemos atoradas. Por ejemplo, las pruebas de ADN, podemos hacer muchas. Pero si es el mismo genetista con el que no se avanza, ahí se van a seguir atorando las cosas. Eso nos preocupa y nos perjudica porque estamos en sus manos”.

Más información: FGE pacta acuerdo con familiares de desaparecidos para dar seguimiento a casos activos

‘Nos ignoran, pero aquí seguiremos’

Alma Lilia, dijo que las cosas se pueden hacer bien, funciona la célula de búsqueda. Sin embargo, aseguró que las ignoran. Tal fue el caso del Foro de Protocolo de la Mujer, al que invitaron a los sistemas DIF, a las casas de cultura, pero ignoraron al DIF de Salamanca.

Colectivos en Salamanca denuncia Foto: archivo

“Su titular se dio cuenta, pero eso lo he lidiado 3 años. Me ignoraban, pero aun con todo en contra hemos avanzado, aquí seguimos y así estaremos hasta que aparezcan nuestros desaparecidos…Lamentablemente estos temas los han vuelto políticos…Nosotros no andamos en eso; nosotros lo que buscamos es encontrar al familiar…Es una burla lo que nos están haciendo para todo ponen pretexto. Con la ayuda de la Red de Mujeres Defensoras, el colectivo salmantino será conocido a nivel nacional. Porque no nos dejan de otra y seguiremos trabajando con el municipio, porque están ignorando a Salamanca. Creí que era yo; pero ya me di cuenta que no, que este tema ya está politizado y la verdad no vamos a dejar que nada nos detenga. Somos un colectivo fuerte, con credibilidad, con madurez y cimentando, haciendo las cosas bien”, precisó.

MJSP