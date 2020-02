Colectivo denuncia que Ley de Desaparecidos les “cuesta la vida”

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los diputados del PAN se mostraron renuentes a eliminar el concepto de “persona no localizada” de la iniciativa de Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato (antes nombrada Ley en Materia de Desaparición Forzada) pese a que esta ha sido una de las principales peticiones de colectivos y familiares de personas desaparecidas.

A decir de Viviana N., familiar de una persona desaparecida dijo que la ley “nos está costando hasta la vida”, pues dio a conocer que José Gutiérrez, vocero de los colectivos y coordinador de la asociación ‘Sembrando Comunidad’, ya tuvo que salir del estado de Guanajuato luego de que recibió amenazas de muerte; por lo que señaló que es hora que se trabaje de manera correcta.

“Así como no se previó el problema de inseguridad en el estado, tampoco se está previendo nuestra seguridad de todo el colectivo y de nuestro representante, estamos en contra, nosotros buscamos a nuestros familiares no le hacemos daño a nadie, Pepe tuvo que abandonar el estado por esas amenazas, por su seguridad, espero que esta ley, que vean hasta que grado nos está costando, amenazas de muerte en contra del colectivo y que se haga de la mejor manera posible para beneficio de las personas que no encontramos”.

Esto se dio durante la mesa de trabajo entre integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y familiares de personas desaparecidas para analizar las propuestas presentadas por los colectivos referente a la Ley de Desaparición Forzada que de entrada cambió de nombre a Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato.

Tanto Viviana como los asesores Fabrizio Lorusso y Raymundo Sandoval insistieron en que se debe eliminar dicho concepto a fin de que no se manipulen cifras y sobre todo que se inicien las investigaciones y las búsquedas de manera inmediata.

“La petición era que se cancelara esa categoría que causa confusiones, causa que no se empiece la búsqueda inmediata, que las carpetas quedan años como no localizadas y la comparación que hicimos como con el homicidio, la desaparición también inicia como desaparición y en la investigación determinas las causas (…) pero eso no genera conflictos con los registros y la Ley General”, señaló Fabrizio Lorusso quien mencionó que la posición del PAN fue que se va a considerar dicha propuesta, “pero no ha sido ni un sí, ni un no”. Esto mientras que los diputados de Morena, PVEM y PRI manifestaron su aval a dicha propuesta.

Sin embargo, la presidenta de las Comisiones Unidas, Libia García Muñoz manifestó que aun y cuando los legisladores están abiertos a lo planteado por los colectivos, la Ley General en materia de Desaparición Forzada contempla dicha figura.

“Entiendo perfectamente que eliminar la categoría eleva el estándar, sin embargo, también creo que la otra opción, estamos ante esta disyuntiva de dos opciones, que las dos son igual de viables, legislativamente hablando, jurídicamente hablando y que efectivamente hay dos estados que han legislado con esta visión, Estado de México y Ciudad de México y que el resto de las entidades federativas han optado por adoptar el modelo que genera la Ley General”.

Reiteró que las dos visiones son adecuadas, no obstante que será un tema que se seguirá analizando al interior de las Comisiones Unidas, “las propuestas que pudieran abonar a que no se presenten estos fenómenos que ustedes han comentado poniendo candados muy claros y no descartando ninguna de las opciones que se han vertido en la mesa, a efecto de que podamos construir con ustedes lo que resulte mejor para la búsqueda de las familias”.

Depende de plazos legales

La integración de la comisión de búsqueda de personas desaparecidas, sólo depende de los plazos legales para formalizar el organismo, así lo confirmó el diputado local, Víctor Zanella Huerta. Señaló que los representantes de colectivos y familiares de personas no localizadas han estado en contacto permanente y sus aportaciones serán vitales para la integración de esta comisión.

Explicó que aún no termina el plazo para que termine la consulta ciudadana, en las que hasta el momento han participado expertos y especialistas en el tema, así como familias de personas no localizadas y miembros de colectivos.

“Se tienen que hacer la creación de la comisión, del fondo estatal, tiene un curso legislativo donde se ha llevado a las consultas para tener un producto legislativo que realmente sirva, no se puede trabajar al vapor y por eso se habla del tiempo necesario, las cosas van caminando, han tenido ya sus mesas de trabajo están esperando a que concluyan los tiempos de consulta que se abrieron en el propio Congreso para que la ciudadanía pueda participar, aportar y una vez concluidos estos tiempos que se marcan por la propia ley naturalmente la propia comisión tendrá que poner un dictamen sobre la mesa de la comisión para aprobarlo en la comisión, enviarlo al pleno y publicarse para que esto surta efecto a los cambios legales necesarios”.

Insistió en que la participación de los familiares y representantes de colectivos de personas no localizadas, es fundamental en las iniciativas y acciones para su búsqueda y ubicación.

