Precisamente el problema que tenemos es que la Fiscalía no está investigando de manera adecuada, y queremos que se defiendan los derechos de las víctimas; no se les están entregando las copias de las carpetas de investigación, no se les están tomando muestras (…) el caso de Vanesa Lezama, ella desaparece en el 2017, al día de hoy, tres años después, todavía no meten el perfil genético de sus papás en la carpeta de investigación,

comentó José Gutiérrez.