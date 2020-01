Colaboran padre e hijo en exposición multidisciplinaria

Este miércoles Cuauhtémoc y Antar Trejo presentan la exposición ‘Aisthánomai’, un trabajo de dibujos y grabados creados a partir de la colaboración y el “entendimiento”

Guanajuato.- No es común que padres e hijos consigan convertir los lazos sanguíneos en una especie de entendimiento estético, y que ese fenómeno luego se traduzca en una propuesta definida por la experiencia compartida a través del proceso del desarrollo cognitivo de su vástago, quien se configura como receptáculo de una herencia del conocimiento que se va pasando de generación en generación.

Mucho menos es común que ese diálogo sea verdaderamente fructífero y se consolide en una exposición artística cuyo contenido este fraguado en la aísthesis griega, ese punto de convergencia de todas las artes “que fluyen, modelan y reflejan la experiencia de nuestras vidas”, y que además ésta se presente formalmente en una galería.

Difícil, sí, pero imposible jamás, así lo demostraron este miércoles Cuauhtémoc y Antar Trejo, padre e hijo, uno músico el otro artista plástico, quienes presentan la exposición “Aisthánomai”, una exposición de dibujos y grabados creados a partir de la colaboración y el “entendimiento” que se traduce después en formas de aprehensión por medio de los sentidos,

Al respecto aseguran, “es justamente en la experiencia sensible donde recae el vínculo metagenético entre los miembros de una familia. De niños aprendemos a percibir el mundo en base la sensibilidad, los símbolos y las apreciaciones de nuestros padres.

“La frase ‘no se aprende en cabeza ajena’ nos conduce a una paradoja, pues señala la imposibilidad de la transmisión de la experiencia personal, pero lo curioso es ¿qué otra cosa podemos compartir realmente si no aquello que emana de nuestra experiencia sensible?

“La ilusión estriba en el anhelo de nuestra racionalidad por legar transcripciones, versiones inalteradas de aquello que se vive desde el ángulo particular del ego. La experiencia vital ciertamente no es transmisible de esta forma, pero querámoslo o no, toda experiencia, toda expresión y toda percepción genera impresiones en nosotros y en aquellos que nos acompañan en nuestro viaje por el mundo. El molde es incapaz de infundir su materia en la escultura que se fragua en su interior, pero imprime en ella una huella complementaria”.

Según lo dio a conocer el propio artista, la cita para atestiguar el resultado de ese intercambio creador es a las 7 de la noche en la galería Espacio Maz+Ahua, ubicada en la calle Carcamanes, y la entrada es completamente libre.

