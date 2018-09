Coincide Zedillo con el cambio en políticas sobre el narco

El expresidente señala que las leyes antidrogas crean problemas de salud pública y violación a derechos humanos de los usuarios, y se han adoptado sin mostrar con claridad si hay razones científicas para implementarse

Notimex

México.- En el marco de la presentación del nuevo informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, explicó que las políticas actuales han creado peores problemas de salud pública y violaciones a los derechos fundamentales de las personas que usan las drogas.

El exmandatario mexicano aseguró que las políticas actuales en materia de drogas se han adoptado sin mostrar con claridad si hay razones científicas para implementarse.

“Las políticas que tenemos en el mundo, en Estados Unidos y en México, han sido consecuencia de posiciones ideológicas, de situaciones de conveniencia política, de coyuntura y, desgraciadamente, muchas veces están inspiradas en la discriminación, en la homofobia y en el desprecio a otras causas o motivos que deberían ser muy importantes para todos nosotros, como la salud pública y los derechos humanos”, destacó. “Hagamos un esfuerzo por despojarnos de lo que pensamos sobre este tema y enfoquémonos en tratarlo de entender de nuevo con base en el conocimiento científico”.

A su vez, el expresidente de Colombia, César Augusto Gaviria Trujillo, hizo un llamado al gobierno mexicano para hacer un giro en su política sobre drogas, y lo instó a regular, en un inicio, el uso de la marihuana, factor que, dijo, ayudará a disminuir la corrupción y la cifra de muertos por dicha problemática en el país.

El exmandatario colombiano afirmó que a la fecha, las políticas prohibitivas no han funcionado en ningún país, por lo que llamó al gobierno de México a tomar el control del mercado de drogas, a través de una regulación responsable. Lo anterior, dijo, debilitaría a las organizaciones delictivas que obtienen ganancias del mercado ilegal.

“Este documento puede ser muy útil en México, hemos seguido la política liderada por Estados Unidos, lo que tenemos que decir de esta política es que ha sido un fracaso, sobre todo en términos de vidas humanas, también en bienestar, en salud, y muchos otros gobiernos están empecinados en defender lo que ellos no son capaces de implementar en su propio país” aseguró.

Precisó que el informe le permitirá al país observar de manera profunda si entra al tema de la regulación, ya que es fundamental en la materia del consumo local de drogas, no así con el tráfico internacional de las mismas. Dijo que para México significaría menos corrupción, mejora en la fuerza policíaca y pública, y detener los sacrificios de vida por políticas que ya se saben fallidas.

Gaviria Trujillo puntualizó que la mayor parte de los países americanos han reconocido que las políticas actuales en materia de drogas no han funcionado, “no estamos proponiendo una legalización abierta de todas las drogas, estamos proponiendo extender a esas drogas prohibidas el control del Estado, de los Estados de todo el mundo, incluidos los latinoamericanos”.

Agregó que poner en práctica una política basada en el control podría ayudar a una significativa disminución del crimen organizado, de las acciones de dichas organizaciones, “y eso es importante para México, según yo, eso le va a dar mucho más legitimidad en la lucha contra el narcotráfico”.

En ese sentido, apuntó que desafortunadamente existe una sensación excesiva de que la lucha en México contra el narcotráfico es para hacerle un favor a Estados Unidos, o para prestarle un servicio a dicha nación, y que en realidad debe ser para el bienestar y salud de la población.

Señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ve con preocupación la visión puramente prohibitiva de ciertas drogas, “porque ellos saben que esto causa más muerte y más daños “, indicó.

Estimó que en la materia, “el ejemplo de lo que se tiene que hacer no nos lo va a dar Rusia, que no tiene ningún ejemplo que darle a México, ninguno, y esa reunión de Naciones Unidas no puede ser un mensaje para el pueblo mexicano, es una visión absolutamente equivocada de lo que los latinoamericanos y México tienen que hacer”.