Coincide diputado en ampliar tiradero

Israel Cabrera Barrón estuvo de acuerdo con la propuesta del director de Servicios Públicos Municipales; asegura que se puede invertir en remediar la situación inmediata para luego buscar otra solución

Catalina Reyes

Guanajuato.- El diputado local, Israel Cabrera Barrón del PVEM, estuvo de acuerdo con lo dicho por Carlos Morán, director de Servicios Públicos Municipales, de que en lugar de mandar a hacer un estudio de factibilidad para un relleno sanitario con el millón y medio de pesos que dejó la anterior administración, es mejor comprar equipo para acondicionar el actual Tiradero de Basura. Pero sólo como una solución de corto plazo.

“Yo coincido con el contador Morán. Ese millón y medio lo pueden utilizar para remediar la situación inmediata, y luego buscar una solución a largo plazo”, señaló.

Yo pienso que él ya debe tener una visión más clara de lo que está pasando en el Tiradero Municipal. Si él cree que ya fueron notificados por la PAOT por los emplazamientos, sí sería una consecuencia lógica (lo que dijo del cambio de destino del dinero). Pero eso no es para nada una solución a largo plazo”.

Por lo que Israel Cabrera consideró que para dicha solución a largo plazo, deberían tomarse rutas simultáneas. La primera, sugirió que sería buscar financiamiento de fondos federales, como Luis Gutiérrez Márquez, el anterior presidente municipal, que logró conseguir 6 millones de pesos para remediación del mismo tiradero de basura.

Y de esta manera buscar alargar la vida útil del tiradero por 30 o 40 años más.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, recordó que el tiradero de la capital no cumple con la Norma 083 federal, que establece que no debe haber fauna ajena al sitio (cuando en el actual hay vacas); que no debe de estar cerca de cauces o pozos de agua. No debe de haber casas a menos de 500 metros (y ahí están los pepenadores), que debe haber un cercado (se robaron una parte) para que no se vuele la basura.

