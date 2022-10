Las detenciones arbitrarias y malos tratos por los policías pasan siempre, algunas veces te llevan a Cepol y otras no

León.- La detención y desaparición de Dulce Melissa en ese entones de 12 años de edad no es un hecho aislado, “las detenciones y malos tratos por los policías pasan siempre, algunas veces te llevan a Cepol y otras no”, aseguró Daniel N. vecino de la colonia.



Hace justamente un año, el 11 de octubre del 2021, a Dulce Melissa Mendoza Ramírez la detuvieron elementos de la Policía Municipal de León. Justamente en el cruce de las calles Cumbre Urko y Cumbre León en la colonia Cumbres la Gloria.



La familia en su momento aseguró que la menor y una amiga ese día iban a buscar a un joven porque había una riña y no querían que peleara, pero sin más, se las llevaron detenidas.

El pan de cada día

Sin embargo, a un año de ese acontecimiento Periódico Correo realizó un recorrido por la zona. Varios vecinos coincidieron que son víctimas de prejuicios y que los agentes abusan de eso, los detienen sin argumentos y los tachan de delincuentes.



Aunque reconocen que las condiciones de la colonia no son las más optimas, porque habitan ‘paracaidistas’. Los fines de semana ocurren algunas riñas o conocen casos de violencia familiar. Aclararon que no todos los jóvenes son pandilleros, adictos o rijosos.

“El caso de Dulce Melissa salió a la luz y se pudo conocer ‘el cochinero’ que hacen los polis. Pero aquí es el pan de cada día, sobre todo los fines de semana”, “agarran parejo, suben a todos los que andan en la calle y hasta los chavillos (sic) que andan jugando (…) los tratan bien mal”, dijo América N. quien tiene 5 años viviendo en la colonia.

‘Cochinero’ de policías en Cumbres

En el caso de Melissa pasó 12 horas en la cárcel en Cepol Poniente y luego fue puesta en libertad, sin avisar a sus padres. Esta negligencia derivo que la menor estuviera pérdida dos meses, y que su familia tuviera que pasar por el trago amargo de hacerse pruebas de ADN creyendo que podría estar sin vida. Luego de que un cuerpo de la misma edad fuera ubicado en la barranca de Venaderos.



Ahora el gobierno leonés tendrá que comparecer ante el Congreso por lo ocurrido y las acciones que realizaron para garantizar la no repetición. Aunque los mismos vecinos comentaron que el caso ya hasta se les había olvido. Pues no solo le ha pasado a ella, eso pasa al menos cada fin de semana, “pues abusan porque uno no sabe a veces como defenderse, ya te agarran, los golpean y se los llevan”.

