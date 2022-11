Las tarifas por el cobro de agua en Guanajuato causan discusión, pues en algunos municipios se estaría cobrando más del 5% de la recomendación

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El incremento en el cobro del agua para el 2023 nuevamente fue motivo de discusión en el análisis del segundo bloque de Leyes de Ingresos Municipales. Esto luego de que los diputados de Morena reiteraron que, en algunos municipios, incluyendo Salamanca de extracción morenista, se estaría cobrando más del 5% de la recomendación aprobada por el Congreso del Estado.

En el segundo bloque se analizaron y se aprobaron las iniciativas de Leyes de Ingresos de los municipios de: Salvatierra, Cortazar, Salamanca, Apaseo el Grande, Tarandacuao y Huanímaro. También Juventino Rosas, Comonfort, Cuerámaro, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, Coroneo, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón y San José Iturbide.

Mientras tanto, las propuestas de San Luis de la Paz, Jerécuaro, Pénjamo y Dolores Hidalgo serán analizados la próxima semana en el último bloque.

Discuten por tarifas e indexación

Las reservas en materia de cobro del servicio de agua potable hechas por Morena fueron para los municipios de Salvatierra, Salamanca, Comonfort, Santa Cruz de Juventino Rosas y Apaseo el Alto. En ellos se pidió que se ajustara al incremento al 5%.

El presidente de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, el panista Víctor Zanella, dijo que solo siete municipios, no incluyeron la indexación (reajustes mensuales). Mientras tanto, municipios como Silao y Salamanca, cuyos gobiernos son morenistas si la incluyen.

“Lo que yo no entiendo es, en la parte discursiva, aquí en el Congreso dicen una cosa y ya cuando llegan a ser gobierno, que hoy tienen la oportunidad en estos tres municipios de hacer gobierno, ahí no actúan con base a sus principios. ¿Qué está pasando?, el organismo operador de Salamanca y Silao, tuvieron la oportunidad desde hace un año que se comentó en la mesa, a lo mejor los compañeros de Morena hacer el acercamiento y decir ‘nosotros no estamos de acuerdo con la indexación, se nos hace injusto’”, dijo Zanella.

“No es cuestión política”, asegura morenista

El diputado de Morena, David Martínez Mendizábal respondió que los argumentos dados por su fracción parlamentaria eran matemáticos y no políticos. Ante ello, dijo que se presentarían reservas en todos los municipios que rebasaran el 5%, incluyendo Salamanca.

“Lo que me preocupa es su visión de la relación entre el Legislativo y los grupos políticos de donde provienen los presidentes municipales. Acá hay discusión, acá hay democracia. No sé ustedes los del PAN, cómo consideren ese vínculo, si es de insubordinación, si hay alguien que dicte las cosas desde arriba y entonces se opera hasta abajo, tal cual se dice. No, aquí hay discusiones democráticas y hay opiniones diversas. Entonces no va por ahí de la cuestión ideológica, es una cuestión estadística”, señaló Martínez Mendizábal.

La diputada del PAN, Angélica Casillas Martínez, pidió que a nivel federal a los organismos operadores de agua se les dé el estatus de prestadores de servicios. Esto como lo son realmente los organismos operadores o que les den un subsidio en la tarifa eléctrica.

“Los organismos operadores son prestadores de servicios, no son empresas que es como lo ha catalogado la federación. No tienen ningún subsidio en el costo eléctrico, los tubos que son los que requieren se fueron a más caros”, precisó.

