Cobraría Municipio predial ‘a domicilio’

Elvia Gabriela informó que el Ayuntamiento aprobó que durante los meses de enero y febrero del próximo año inicie el cobro legal a quienes mantengan un adeudo en dicha contribución

Enrique Pérez

San José Iturbide.- La titular del área de Catastro, Elvia Gabriela González Vászquez informó que el Ayuntamiento aprobó que durante los meses de enero y febrero del próximo año inicie el cobro legal del impuesto predial a los domicilios de los contribuyentes que mantengan un adeudo en dicha contribución.

“Por lo que una vez votado, se podrá trabajar en esa parte, para que nosotros (Catastro), vayamos con el contribuyente, y sería exigirle el impuesto que tienen como adeudo en el predial, esto conforme a la ley, porque cada contribuyente que tiene un inmueble está obligado pagar los impuestos del mismo”, resaltó la funcionaria.

Añadió que dicha determinación “sería una de las formas con la que se trabajará, y una segunda, sería gestionar el hecho de tener nuevamente mesas de trabajo con las comisiones facultadas para poder aplicar algunos descuentos, pero sin duda, se trabajará con el requerimiento totalmente a domicilio con los contribuyentes”, dijo.

González Vázquez resaltó por estar en curso el cierre fiscal, en este mes de diciembre no se efectuará el cobro, sin embargo, a partir de enero o febrero se comenzará a trabajar con esta modalidad, como también con las campañas de descuento, en las cuales por ley se concede el 15% de descuento porque así lo autoriza el Congreso.

Al cuestionarle respecto al cómo podría reaccionar la ciudadanía ante el cobro en sus respectivos domicilios, indicó que sin duda no es algo que les vaya agradar, puesto que al hablar de cuestión económica, y al no tener la posibilidad de pagar una cuenta de 5 mil pesos, aún con las campañas de descuento, es indicio de que la economía no es buena.

“Sin embargo, es una cuestión dentro de las facultades del Ayuntamiento; esperamos no se tenga que llegar a más con el ciudadano”, finalizó.

