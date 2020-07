Cobrarán más de mil pesos por no usar cubrebocas

Redacción

Irapuato. – El filme ‘Huachicolero’ que fue grabado en este municipio de Guanajuato se ganó cuatro nominaciones al Premio Ariel, premio que se da cada año por la AMACC o Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

De las 25 categorías de la edición 62, en las que compitieron 157 largometrajes y cortometrajes de ficción, documental y animación, esta película cuyo guionista es Edgar Nito Arrache, director, guionista y productor de Pirotecnia Films, fue nominado a: Mejor Ópera Prima; Mejor Relevación Actoral; Mejores efectos visuales y Mejores efectos especiales.

La Secretaría de Turismo del estado dijo lo siguiente: “Es un orgullo que grandes obras de la industria cinematográfica guanajuatense se posicionen en el mapa cinematográfico; compartimos la felicidad de los proyectos que llegan al ojo de críticos y profesionales del séptimo arte”.

Huachicolero, apoyada con el Fondo de Fomento a las Actividades Cinematográficas y Audiovisuales, cuenta la historia de dos jóvenes en el Pueblo de Aldama. Aunque no es el primer título que gana puesto que se ha llevado otros más.

Edgar Nito agradeció a los que hicieron posible todo: a la gente del municipio, al gobierno del estado, a la Secretaría de Turismo de Guanajuato y a la Comisión de Filmaciones. Dijo además: “En esta película trabajamos varios amigos y le dedicamos entrega y pasión hace 6 años, y sigue dando frutos (…). La nominación que más me emociona es la de Mejor Actor a Relevación porque el protagonista de la historia Eduardo Banda, un irapuatense que no dedicaba su vida a la actuación y no había hecho un trabajo similar, se le ha reconocido en festivales por sus actitudes como actor, es un sueño hecho realidad”.

Hace un año en GIFF se presentó “Huachicolero” de Edgar Nito con la presencia de todo el crew. Hoy se encuentra nominada en los #Ariel2020 en las categorías: Ópera Prima, Efectos Visuales, Efectos Especiales, Revelación Actoral. ¡Mucha suerte! 👏🎬 Aquí recordamos aquel día… pic.twitter.com/vipjmbHwfb — Guanajuato Film Fest (@giffmx) July 24, 2020

