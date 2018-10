Cobran en el PRI… y en el Congreso

Jorge Luis Hernández Rivera, titular de la Secretaría, Alejandro Espinoza y Óscar Yáñez laboran en el jurídico del tricolor y también asesoran a diputados; no es ilegal, dice el CDE

Catalina Reyes

Guanajuato.- Hay tres empleados de la Secretaría Jurídica del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI que además trabajan y cobran como asesores de los diputados locales de ese partido: Jorge Luis Hernández Rivera, titular de la Secretaría, Alejandro Espinoza y Óscar Yáñez.

Los tres ingresaron a trabajar en el Congreso local al inicio de esta Legislatura, el 25 de septiembre, al servicio de los cuatro diputados locales priistas.

Interrogados sobre los sueldos de los mismos, tanto en el partido como en el Poder Legislativo, Celeste Gómez Fragoso, presidenta del CDE, y José Huerta Aboytes, dijeron desconocer los sueldos de sus asesores.

En entrevista, Celeste admitió y justificó: “Algunos de los asesores que están en el Congreso son miembros del Jurídico, pero no hay impedimento legal para que eso se dé, además traen algunos asuntos pendientes relacionados con el proceso electoral”.

Añadió que “ahorita están cobrando en las dos partes, aunque la determinación aunque la remuneración que se les da en el partido es modesta”. Cuando se le preguntó el sueldo de los tres asesores, respondió: “Los datos de sueldo del Congreso no los traigo a la mano”.

De acuerdo con el tabulador de sueldos del Congreso para 2018, el salario más alto de un asesor legislativo es de 48 mil 749 pesos netos al mes, que corresponden a la categoría de ‘asesor directivo’, que bien podría aplicar a Jorge Luis Hernández Rivera, coordinador del área de la fracción tricolor.

Y el sueldo más bajo es de 28 mil 954 pesos para la categoría de ‘asesor B’, mientras que el ‘A’ gana 37 mil 439 netos mensuales.

correo preguntó a José Huerta, coordinador de la bancada, cuánto ganan sus asesores y respondió: “No, pues yo de eso sí no sé, no tengo la menor idea. Lo que sí te puedo decir es que ya platiqué esa situación con Jorge Luis en su carácter de coordinador de asesores y me dijo que no hay ninguna incompatibilidad, pero para evitar esa distorsión ya les dije que hablen con el partido y finiquiten esa relación”.

Celeste también

Por su lado, interrogada sobre si ella como presidenta también cobra en el CDE del PRI y en el Congreso, Gómez Fragoso admitió que sí, pero que ya sólo se quedará con el salario del Legislativo, que es de 116 mil 847 pesos netos mensuales.

“Me dieron de baja, está el procedimiento, da opciones, da ciertos días para dar de baja, mi baja está en trámite. Pedí mi baja, no sé si entra o ya entró de acuerdo a los términos que establece el partido, ya entró en estos días”.

Por lo tanto, afirmó que “seguiré como presidenta del partido, pero sin causarle ningún gasto”.

*EZM