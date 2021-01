María Espino

Guanajuato.- La capital guanajuatense es el gran reto de la coalición PRD-PRI para ganar la alcaldía en las próximas elecciones y rescatarla de la ola de violencia e inseguridad que priva en esta ciudad y que va en crecimiento.

Así lo expresó Saltiel Ávalos Santoyo, Presidente del Consejo Estatal del PRD, durante la reunión virtual que sostuvieron militantes unos 80 militantes del PRD de distintos municipios y también estuvo Julio Ortiz Vázquez, dirigente del PRD en la ciudad de Guanajuato, en donde el líder perredista resaltó que el tema de seguridad en la capital del estado resulta preocupante y más luego de que se hizo público que elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana fueron encarcelados por haber violentado los derechos de ciudadanos.

“La capital, esta ciudad está pasando por una situación sumamente complicada que hay que decirlo con toda la extensión de sus palabras, hay dos fenómenos que están apareciendo en esta ciudad (…) son dos problemas fundamentales: la corrupción que es el nuevo estilo del panismo y la inseguridad. Como ustedes saben algunos elementos de la dirección de seguridad pública fueron aprehendidos; saca un boletín Presidencia municipal que dice que fueron y se entregaron, cosa que yo dudaría ampliamente que fueron y se entregaron al Cereso que por que violentaron los derechos de los ciudadanos; no resulta increíble, no lo había visto yo en todo nuestro país que los policías vayan y se entreguen; yo dije a lo mejor es un nuevo estilo de estos elementos de la policía aquí en Guanajuato”.

Por ello exhortó a la militancia y simpatizantes perredistas a sumar esfuerzos como coalición con el PRI para poder marcar el cambio en ciudades como la capital, en donde desde su punto de vista urge un cambio de lo contrario dijo la capital empeorará.

Saltiel Ávalos comentó que con su dicho no sugiere que el PAN como partido este mal, en todo caso son las personas que los representan, reconoció que el PAN cuenta con excelentes representantes incluso se refirió al Diputado Federal Juan Carlos Romero Hicks de quien dijo es una persona con valores y bien preparada que gracias a la coalición PRD-PAN ganó la diputación; además reconoció que él ha votado por panistas pero resaltó que en el caso de la capital el partido albiazul no está bien representado.

“No quiero decir que el PAN este mal, no es por ahí, quien le hace mucho daño a los partidos políticos son quienes los representan y en este caso el Partido Acción Nacional pues sufrirá las consecuencias de dos cosas fundamentales inseguridad corrupción por que no está bien representado y recordemos que el partido tiene excelentes representantes, lo debo decir, reconocer y aseverar, he votado por panistas, he votado por un Juan Carlos Romero Hicks y me sentí cómodo al hacerlo; actualmente es Diputado por una coalición PRD-PAN, pero también debo decir que es una persona destacada, honorable y con valores familiares y valores hacia la ciudad, pero no puedo opinar lo mismo del que actualmente está donde no hay ninguna responsabilidad sobre el hecho de gobernar la capital”.

Julio Ortiz, en su participación, explicó que la única diferencia de la coalición PRD-PRI es que en los próximos comicios será un candidato común, el priista Edgar Castro Cerrillo, y precisó que cada partido llevará sus procesos como normalmente se llevan sin embargo reiteró que ahora el abanderado de los dos partidos será uno.

“El candidato del PRD será Edgar Castro Cerrillo, y el candidato del PRI será Edgar Castro Cerrillo: todo parece indicar que así será pero cada quien llevara sus procesos como normal mente se llevan para presentar las mejores planillas que puedan ser de su agrado y presentar los mejores proyectos para que ustedes estén convencidos de que las cosas serán de la mejor manera”.

Por su parte David Cristóbal Cano, Dirigente estatal del PRD, señaló que estas elecciones serán muy distintas y difíciles sabiendo que se atraviesa un periodo de pandemia y que no es posible hacer campaña con eventos multitudinarios por lo que dijo que en esta ocasión tocará andar casa por casa, aprovechar redes sociales y medios electrónicos para hacer difusión, además de apuntar que las reuniones deberán ser de grupos no mayores a 30 personas y los invitó a dar el extra para obtener la mayor cantidad de votos sobre todo en la ciudad de Guanajuato.

