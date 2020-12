María Espino

Guanajuato.- La coalición que el PRI y el PRD formó en la ciudad de Guanajuato va con el objetivo fortalecer ambas instituciones políticas para ganar la alcaldía en la contienda electoral 2021 y cambiar el rumbo que se vive en la capital en donde la misma ciudadanía ha señalado que la inseguridad y la corrupción son dos de los problemas más graves que afectan a los capitalinos, aspectos reflejados en la más reciente encuesta de la agencia TAG Research.

Saltiel Ávalos Santoyo, Presidente del Consejo Estatal del PRD, expresó lo anterior, dijo que los temas de corrupción e inseguridad nunca habían sido señalados en encuestas en este municipio y señaló que una ciudad como la capital amerita un trato diferente simplemente por ser la capital del Estado y sede de los tres poderes; por ello resaltó que no se puede llevar un candidato sólo por levar y quien abandere la coalición debe ser una persona honorable elegida a conciencia.

“Guanajuato capital es la sede de los poderes y merece un trato indiscutiblemente más amplio de platica con otro instituto político; no podemos llevar un candidato por llevar (…) simple y sencillamente lo que está en estos momentos gobernando en Guanajuato capital no puede seguir bajo ese rumbo que todos los guanajuatenses saben que está teniendo problema en Guanajuato capital, problemas que la propia encuesta que se publicó en Correo muestra: la inseguridad y la corrupción, no podemos seguir en ese rumbo”.

Navarro ya dio lo que tenía, el PAN no da para más

Saltiel Ávalos dijo considerar que el actual alcalde Alejandro Navarro Saldaña, quien hasta ahora es el candidato que abanderará al PAN, políticamente hablando ya dio todo lo que tiene y no da para más, además resaltó que la coalición PRI-PRD trae bueno números que los mete totalmente a la pelea electoral.

“El alcalde (Alejandro Navarro Saldaña) junto con el PAN ya no va a dar más, bueno el alcalde ya dio todo lo que tiene, me refiero políticamente ya no va a dar más y cuando se diga nuestro candidato indiscutiblemente va a crecer porque nosotros llevaremos un nombre, ahorita simple y sencillamente llevamos dos marcas en conjunto, pero cuando aparezca nuestro candidato sin duda alguna habrá un crecimiento muy bueno que nos pondrá completamente al 100% en la contienda electoral”.

Figurarán nombres de la sociedad civil

Ávalos se dijo confiado de que el proyecto que traen en conjunto con el PRI les dará buenos resultados, aseguró que hay consenso al interior de la coalición y el candidato que los represente será determinado por ambas dirigencias y aunque no quiso adelantar nombres de prospectos si reveló que una de las propuestas del PRD es incluir en su planilla a personas de la sociedad civil, de quienes tampoco quiso entrar en detalles, sólo señaló será una sorpresa que fortalecerá la contienda para la coalición.

“Ya hay perfiles con los cuales se ha estado platicando de la sociedad civil y están interesados en el proyecto, por que comparten con notros la misma idea de que no puede seguir Guanajuato capital por el rumbo en que se encuentra; lo digo yo como político y lo dice una encuesta que el mismo periódico Correo sacó en donde hay rubros donde aparece el tema de inseguridad y corrupción algo que nunca había aparecido en toda la historia de Guanajuato capital como uno de los problemas que más observa el ciudadano”.

Ávalos Santoyo resaltó que el PRD analiza a conciencia los perfiles de quienes integraran su planilla con el objetivo de elegir los mejores perfiles y evitar aquellos que hayan incurrido en aspectos de inseguridad y/o corrupción, por ello entre ambos institutos políticos se realiza la revisión para poder elegir acertadamente.

“No podemos salir nosotros con un candidato que este mezclado en esa clase de situaciones, no podemos salir como PRD con una planilla en donde sin duda alguna están los intereses políticos del partido pero también debemos abrirnos a los intereses de la sociedad y si la sociedad está marcando en estos momentos que nos tenemos que abrir a que ciudadanos integren los primeros lugares del PRD (…) no estamos diciendo que nuestra militancia vaya a quedar excluida, no, pero sí de abrirnos al tema social (…) vienen mujeres y hombres honorables y de compromiso social (…) veo un escenario sumamente competitivo de parte de la coalición”.

Finalmente Saltiel Ávalos reconoció que MORENA ha venido cobrando fuerza política y aceptación entre la ciudadanía, sin embargo se dijo confiado de que la coalición PRI-PRD y las estrategias políticas que traen sobre todo abrir la puerta a la sociedad civil dará muy buenos resultados.

“No dejo de reconocer que MORENA tiene un crecimiento en el Estado de Guanajuato, sin embargo las coaliciones precisamente son para fortalecer dos institutos políticos, el factor importante que es para lo que si estamos completamente abiertos es llevar personajes de la sociedad civil, yo dudo indiscutiblemente que Acción Nacional abra sus puertas a la sociedad civil, nunca ha sido así y nunca será”.

Te podría interesar:

SZ