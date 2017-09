Club León sí ha cumplido en materia de intervención social: HLS

El alcalde señaló que el ‘apoyo’ de no cobro de los servicios de Seguridad Pública extra durante juegos sí está justificado

Julio Ramos

LEÓN.- Ante los constantes señalamientos de regidores y miembros de la Comisión de Seguridad y Gobierno, por la falta de información y acciones a las que se comprometió el Club León en materia de intervención social con el municipio, el alcalde de León, Héctor López Santillana, defendió el acuerdo al señalar que se han realizado ‘muchas’ acciones en materia, señalando que lo que ha fallado es la comunicación entre servidores públicos.

El presidente municipal describió que el Club realiza invitaciones a niños y jóvenes a sus entrenamientos y partidos, acciones que desde su punto de vista tienen gran repercusión en la reconstrucción del tejido social, al poner un ejemplo positivo a la juventud con el deporte, disciplina y constancia, lo que justifica el acuerdo en el que el Club León recibe el ‘apoyo’ de no cobro de los servicios de Seguridad Pública extra, durante los días de juego.

Con el apoyo que recibe la institución deportiva, al final de la administración, se estará dando la condonación 13 millones de pesos en apoyo al equipo, con el que se formalizó el acuerdo en diciembre del 2016, que a decir del alcalde derivó que su preocupación no está en el protocolo, sino en los resultados.

“No, yo les diría que no ha habido solo dos, han sido muchas. Una de ellas, por ejemplo, es la gran cantidad de niños y jóvenes que van a ver sus entrenamientos, quizás no sean eventos públicos, son eventos cerrados, pero yo los he estado acompañando y hemos sido testigos y facilitamos los camiones para que ellos vayan también al estadio. Creo que nos ha fallado ahí, a los directores compartir mejor esta información, no hay nada que ocultar, pero también lo que más me interesa es el resultado, no tanto el protocolo”, enfatizó.