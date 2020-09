Club León es uno de los tres equipos que obligan a futbolistas asintomáticos a jugar

Pilar Muñoz/Edith Rábago

León.- A sus 25 años, Pilar Rangel Centeno, originaria de Irapuato, entrena a un grupo varonil de futbol. También se convirtió en la primera capitana del Club León femenil por un año y medio.

Este deporte siempre estuvo en sus venas. Desde que era niña; el patear un balón o ver un partido le ponía la ‘piel chinita’; en sus planes siempre estuvo incluirlo en cada cosa que hiciera.

“Estuve en equipos callejeros, estuve algún tiempo con una academia de futbol y luego por cosas de mi mamá me dijo que primero tenía que agarrar fuerza e hice Taekwondo y después sabes qué, lo que me llena y me apasiona es el futbol”, cuenta.

Los papás de Pily se convirtieron en sus fans número uno. Siempre apoyándola desde las tribunas y en la vida para que ella se sienta respaldada para buscar cumplir sus sueños.

El primero se cumplió cuando logró entrar en la primer generación del equipo femenil profesional del Club León, donde con su esfuerzo, persistencia, su contundencia y sus acertados tiros de pierna izquierda, consiguió ser la capitana.

“Hubo de todo en el Club León, la verdad es un orgullo pertenecer a este club, es algo de lo que me siento honrada, de haber pertenecido a la primera generación, tener también el honor de ser la primera capitana de este club en su momento. Yo creo que es el sueño de cualquier niña ahora que ya existe la liga femenil profesional, antes no lo podíamos soñar porque no existía”, platica.

Después de un año y medio salió del equipo para concentrarse de lleno en su carrera como licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Salud en León en la Universidad de Guanajuato, donde tras egresar, se le dio la oportunidad de dirigir un equipo de futbol varonil, algo poco común.

“Yo con los chavos me siento a gusto, sí hay diferencias, no muchas la verdad en cuanto a lo futbolístico. Yo con ellos me la llevo bien, a lo mejor sería preguntarles a ellos qué tan cómodos se sienten conmigo, yo los veo bien, nunca han tenido falta de respeto ni de allá para acá, ni de igual manera, al contrario, he escuchado comentarios positivos”.

Por fortuna, Pily no ha sentido discriminación por ser una mujer en un mundo de un deporte que aún, en 2020, se sigue creyendo que es para hombres. Al contrario, ha sido reconocida por aceptar un puesto de esa importancia.

“Me acuerdo una vez, me hacían un comentario en el intercampus que me tocó estar con ellos, yo les estaba dando una charla motivacional a los chavos antes del partido y pues estaban tranquilos escuchándome. Ellos miden, 1.65 el más chiquito y yo mido 1.56, pues sí se ve la diferencia. Estaba muy contenta la maestra, decía que cómo los controlaba, que era muy agradable ver a una mujer en ese papel”, dijo.

Ella quiere busca seguir aprendiendo para crecer más. Quizá hacer una maestría o algún curso para algún día, porqué no, dirigir un equipo de la Liga Mx.

“Por qué no pensar en dirigir en algún momento un equipo de Liga Mx, por qué no hacerlo, también es válido pensarlo y prepáranos si se llega ese momento”, finalizó.

DM