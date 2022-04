El Club Celaya no juega en Liga MX desde 2002 y tanto en el club como la afición sueñan con volver a ganar un campeonato

Luz Zárate

Celaya.- Luego de los rumores surgidos acerca de que los Toros del Celaya se irían de esta ciudad, Carlos Benavides, presidente del Club Celaya, negó que haya planes de mudarse de esta ciudad , además negó que haya habido pláticas para vender el equipo.

Celaya es uno de los 17 clubes que componen la Liga de Expansión MX. Este lunes surgió el rumor de un posible cambio de plaza al estado de Chihuahua. Ante esto, Carlos Benavides aseguró que, por el contrario, tienen planes a por lo menos 5 años, que su compromiso es esforzarse para ganar la Liga y que a diario sueñan y trabajan con el Ascenso a la Primera División.

“A mí me da pena o bronca, que es normal cuando va terminando el torneo regular, que se empieza hablar de cambio de franquicias. Yo soy peruano y vine a desarrollar este proyecto y mi familia está acá. Obviamente no voy a traer a toda mi familia para después irme. He venido firmemente a desarrollar este proyecto que es a 5 años. Queremos que Celaya sea un club modelo y que realmente seamos un agente positivo en el día a día de la ciudad y eso no se hace de un día para otro”, aclaró Benavides.

Este martes se reunieron los directivos del Club Celaya y el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, para solicitarle apoyo de seguridad para el partido a realizarse el próximo domingo. Esto es una muestra más del arraigo que tienen en Celaya y quieren lograr en la afición celayense.

“Estamos comprometidos”, afirma

Benavides afirmó que la afición celayense no se merece estar en la zozobra de si el equipo se va.

“Estamos acá para desarrollar este proyecto. Estamos comprometidos con las autoridades, con los aficionados, con la ciudad y no vamos a ir a ningún lado”, afirmó.

Foto: Martín Rodríguez

Carlos Benavides, presidente del Club Celaya y Pepe Hanán, Director Deportivo, en rueda de prensa informaron que el partido de cuartos de final de la Liguilla en la Liga Expansión MX a realizarse el próximo domingo en el estadio Miguel Alemán Valdez contará con seguridad privada. También con policía municipal en su interior y exterior para evitar que sucedan situaciones como el altercado vivido en el estadio Corregidora, en Querétaro.

“Estaremos al pendiente de todos esos temas. Por un lado el tema de la seguridad privada a la que están obligados todos los clubes, pero también a seguridad pública. La Secretaría de Seguridad Ciudadana va a apoyar, fiscalización, movilidad, tránsito”, dijo el presidente municipal.

Blindarán el estadio

Aunque no se tiene preciso el número de elementos de policía municipal que blindarán seguridad en el interior y exterior, el alcalde Javier Mendoza, aseguró que las familias celayenses podrán asistir con la completa seguridad de que pasarán un momento agradable y de diversión.

Benavides señaló que luego de lo que sucedió en el Estadio Corregidora, los Toros del Celaya no tienen una porra oficial porque se tenía que cumplir con algunos requisitos y no se recibieron solicitudes, sólo el de unas tres personas.

Y anunció que al interior del estadio no se podrá ingresar con instrumentos o cualquier objeto con el que se quieran apoyar para “echar porras”.

“No va a ver ni porra organizada, ni instrumentos, ni banderas, el que quiera entrar va a tener que hacer su porra como toda la vida”

El operativo de seguridad está planeado para el 80% del aforo del estadio que le caben al menos 22 mil aficionados.

Por lo pronto siguen trabajando en la profesionalización de más jugadores, la formación de nuevos talentos a través de las escuelas y academias de futbol, pero a la par se proyecta obtener la certificación con la mejora en el alumbrado del estadio para poder llegar a la Liga MX, mejoras en los vestuarios y en el sistema de seguridad.

El Club Celaya no juega en Liga MX desde 2002 y tanto en el club como la afición sueñan con volver a ganar un campeonato y regresar a la Primera División.