Irapuato.- El Municipio sólo espera la respuesta del IMSS para concretar la compra del terreno en la Colonia Las Liebres. Alojará a lo que será la nueva clínica del Instituto.

“Ya está prácticamente todos los requisitos técnicos que le han solicitado al municipio en el escritorio del director general. Ya tenemos un contrato de compra venta. Estamos en espera de que en este caso la dirección general del Seguro social tome una definición para que obviamente también el municipio dé el siguiente paso que es concretar precisamente esta reserva territorial y se ponga a disposición del Seguro Social. En tanto no haya una decisión de parte de la dirección general no podemos adquirir el terreno. También estaríamos incurriendo en alguna observación de carácter administrativa comprando una reserva territorial que no vaya a ser usada”, dijo Víctor Armas Zagoya, enlace de la oficina de presidencia municipal.

Foto: Eduardo Ortega

Han cumplido con requisitos

El terreno que alojará a la nueva clínica del IMSS de Irapuato se ubicará cerca de la Colonia Las Liebres en la zona sur de Irapuato, el Municipio ha cumplido con las disposiciones legales y técnicas, ya tiene comprometido el predio para en cuanto el Instituto defina iniciar con los trámites pertinentes.

“Hay un reconocimiento en este caso para la apertura. La disposición a la buena voluntad política del gobierno de la República. Esperemos que la definición de parte del seguro social beneficie a Irapuato. Nosotros estamos listos también para coadyuvar en la construcción que será en este caso por parte del Seguro Social, la apertura y la disposición de la presidenta Lorena Alfaro para que esta reserva territorial pues este en este caso ya prácticamente esté disponible”.

Las gestiones para concretar otro proyecto muy demandado sobre todo para los habitantes de la comunidad La Soledad, es el puente. El enlace de la oficina de presidencia municipal, señaló que existen muchas posibilidades para la edificación.