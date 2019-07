Clavadistas mexicanas dan de qué hablar en Mundial y Universiada

Dolores Hernández y Carolina Mendoza le robaron a las chinas el primer lugar en los clavados de 3m sincronizado, Alejandra Estrella y Daniela Zambrano se llevaron plata en plataforma de 10m

Staff Correo

Madrid.- Las mexicanas Dolores Hernández y Carolina Mendoza le robaron a las chinas el primer lugar en los clavados de 3 metros sincronizado al conquistar este domingo la medalla de oro en el Mundial de Lonato del Garda en Italia.

Hernández y Mendoza obtuvieron una puntuación de 291.00 y relegaron al segundo puesto a las asiáticas Minghong Leng y Yi Shen (288.60). La medalla de bronce fue para las norteamericanas Daria Tabea Lenz y Carolina Schultz, con 274.20.

Las clavadistas mexicanas Alejandra Estrella y Daniela Zambrano se llevaron este sábado la medalla de plata en saltos sincronizados en la plataforma de 10 metros, en la Universiada Mundial Nápoles 2019.

La pareja consiguió 276 puntos que les aseguraron un segundo lugar. El oro se lo llevaron las chinas Jiao Jingjing y Wu jipo que alcanzaron los 305.76 puntos y el bronce fue para los coreanos Eumbi Cho y Nayun Moon, sumaron 272.85.

Alejandra Estrella ha conseguido dos medallas, la de plata y una de oro, convirtiéndose en la deportista con más preseas en la Universiada de este año.

The dive that sealed the deal for Dolores Hernandez and Carolina Mendoza (MEX). 💦🐬 #Napoli2019 #ToBeUnique #Universiade @ConddeMx

— FISU (@FISU) 7 de julio de 2019