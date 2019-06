Clausurarán letreros ante riego de colapso

Ante la llegada de las lluvias, el director de Ordenamiento Territorial comentó que se realizará una revisión de los espectaculares para que aquellos que no estén en buenas condiciones sean retirados

Cuca Domínguez

Salamanca.- Humberto Farfán Pedroza, director de Ordenamiento Territorial, adelantó que previo a la temporada de lluvias y para evitar un incidente se revisa que los espectaculares que se tienen en la ciudad estén en condiciones de operar, adelantó que se clausurarán aquellos que estén en riesgo de colapsarse, pero para ello ya se trabaja en coordinación con la dirección de protección civil.

“Mantenemos comunicación con el titular de Protección Civil, que es el que se está encargando de realizar las inspecciones y una vez que pase el reporte de sus visitas, se procede porque hay algunos que están en peligro de colapsarse, y entonces se enviará al inspector para que lo quiten, lo repongan o vean que procede, porque si hay algunos que corren riesgo.

Hasta este momento no se tiene una lista definitiva de cuáles y qué es lo que necesitan, en cuento tenga el reporte de las inspecciones que se hagan y en base a ellos como organizaciones, pero hasta este momento no se ha clausurado alguno, primero estamos esperando el resultado de la revisión estructural y si están bien se da el permiso, de lo contrario, no obtienen el permiso”, dijo.

Dijo que los espectaculares actuales están en orden; pero aquellos que no cumplan, como uno que está sobre la avenida del Trabajo, que está a punto de colapsarse, por ello no se descartan clausuras y las revisiones serán constantes, precisó.