Clausuran quince negocios más por no cumplir medidas sanitarias

Luz Zárate

Celaya.- Durante el pasado fin de semana, 15 negocios fueron clausurados por no cumplir con las medidas sanitarias decretadas por las autoridades para evitar contagios de coronavirus Covid-19.

Las causas por las que se clausuraron fue por no respetar el 30% de la capacidad permitida, no contar con tapete sanitizante, o bien, porque incumplen con el horario establecido o porque son negocios que, según el semáforo estatal de reactivación, no se les permite abrir.

La Directora de Fiscalización, María Azucena Arredondo Mendoza, informó que tres de ellos son restaurantes, un minisúper y de otros giros.

La funcionaria explicó que en algunos casos se hizo la inspección la semana pasada y se les informa a los encargados en qué medidas no están cumpliendo, a fin de que las subsanen, pero algunos no mejoran las observaciones y por eso se aplica la clausura.

Detalló que en un primer momento se aplica una amonestación, y si es reincidente puede llegar a la suspensión de actividades y la clausura o bien se aplica una multa que va de los 10, equivalente a 8 mil 600 pesos, a los 20 UMAS (Unidad de Medida y Actualización).

“En el artículo 5 del Decreto del 19 de junio, tengo la facultad así como salud y protección civil de aplicar ya sea amonestación cuando es la primera vez, que se cierre el establecimiento, multa equivale de 10 y hasta 200 UMAS, la suspensión de actividades y la clausura, dentro de esas sanciones es como se actúa en el tema del Covid a quienes no estén acatando las medidas”, señaló la funcionaria.

Los establecimientos que más observaciones tienen son los restaurantes-bar o que tienen como giro la venta de alcohol.

También como parte de las acciones de prevención, se han realizado inspecciones en varios tianguis de la ciudad, en donde se han regalado cubre bocas y se han hecho observaciones sobre las medidas de higiene que se deben tener para evitar contagios del nuevo coronavirus.

Hasta este martes, se han reportado mil 549 casos positivos de coronavirus Covid-19 y 133 muertes, del total de contagios mil 539 han sido por transmisión comunitaria.

