Clausuran oficina de Minera Adularia en Comonfort por no tener permiso de uso de suelo

Redacción

Silao.- Al menos cuatro camionetas de lujo han sido robadas a mano armada en las últimas semanas, en distintos rumbos de Silao.

Así lo denunció una persona, que solicitó anonimato, quien señaló que, en días pasados, dos hombres a bordo de una motocicleta, intentaron robarle una camioneta amenazándola con una pistola, cerca de la entrada al residencial La Luz.

“Dos tipos se me acercan, alcanzo a verlos por el espejo y veo que sacan una pistola, se paran enfrente, mi reacción fue echarme de reversa y escapar, me querían quitar la camioneta, casi estoy segura que me venían siguiendo, venían armados y sin cubrirse el rostro, en una moto sin placas”

Detalló que, al menos tres vecinos de la misma colonia, han sufrido robos por parte de los mismos ladrones y en todos los casos se trata de camionetas y motocicletas de reciente modelo.

“Esos mismos, intentaron a un vecino quitarle el vehículo y hace semanas le quitaron la moto a otro vecino, venían con ellos una camioneta y subieron la moto”.

Señaló que, aunque la policía municipal atendió su reporte, no pudieron hallar a los responsables, y en la agencia del Ministerio Público no quisieron recibir su denuncia ya que no se consumó el robo.

Por lo anterior, pidieron el apoyo de las autoridades para que refuercen los operativos de vigilancia en la zona, ya que acusan que la presencia policiaca es mínima.

A los casos señalados por la víctima, se suman el robo de una camioneta, cerca de la plaza La Joya y otra más casi frente a la Central Camionera de Silao.

Estos robos se han dado a conocer por parte de las mismas víctimas en redes sociales, en donde piden a la ciudadanía apoyo para localizar los vehículos.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Rómulo Catalán, reconoció que, si ha habido robos de vehículos a mano armada, pero afirmó que muchos de los reportes que reciben en este sentido son falsos.

“Si hemos recibido llamadas al 9-1-1, pero unas han sido llamadas falsas (…) si ha habido robos, hubo uno en La Joya, tenemos vigilancia, las estrategias han cambiado, pedimos apoyo y confianza, vamos a todas las llamadas incluso a las falsas”.

Aunque sin dar cifras, aseguró que el número de llamadas falsas que reciben son más que las verdaderas.

Afirmó que los índices de robos a mano armada, estarán reduciéndose una vez que se termine de implementar el nuevo modelo policiaco que se presentó junto con la creación de la Secretaría de Seguridad.

“Esperamos que todo esto reduzca con el nuevo modelo de policía que traemos, estamos ya a un 90 por ciento, estamos trabajando, tenemos vigilancia sobre la carretera y comercios”.