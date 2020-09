Clausuran negocio de venta de pollo sobre el Euquerio Guerrero

María Espino

Guanajuato.- Comerciantes emplazados afuera de la tienda Soriana, antes Mega, ubicada en avenida Juárez, se quejaron de que fueron retirados del lugar que por más de ocho años han ocupado y eso les ha afectado en sus ventas.

Una de las vendedoras comentó que por parte de Fiscalización municipal les dijeron que los movían por su bien, ya que en la zona en la que estaban corrían mucho riesgo, sin embargó asegura que a lo largo de ochos años nunca han tenido algún problema, por ello piden a la autoridad competente los dejen volver a poner sus puestos en donde ya sus clientes los ubican.

Rosa Maria Olmos, quien todos los días viaja de la comunidad Cañada de Bustos, dijo que son cinco los comerciantes que se vieron afectados con el cambió. “Tres meses que nos cambiaron, teníamos ocho años; no nos dijeron nada los de Fiscalización. Ya teníamos nuestro puesto tendido y llegaron a levantar”.

Josefina Díaz, del poblado de Capulín de Bustos, aseguró que inspectores de Fiscalización seguido las quitan del espacio y no los dejan vender sus productos; comentó que no cuentan con permiso para vender y que sólo es de palabra pero así habían pasado más de ocho años y nadie los había quitado pero ahora si los reubicaron a unos cuantos metros de donde estaban y sus puestos son opacados por una larga fila de carros de la tienda comercial. “Los clientes ya no nos ubica, han bajado nuestras ventas”.