Clausuran el estacionamiento de la Feria

El coordinador de programas federales asegura que el proyecto sí se va apoyar, pero primero se tiene que resolver el tema social, pues no se quiere violentar ningún tipo de derecho humano

Nayeli Hernández

Irapuato.- El coordinador de programas federales en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, aseguró que la construcción de la presa El Zapotillo es un proyecto que el Gobierno Federal sí va apoyar, pero primero se tiene que resolver el tema social, pues no se quiere violentar ningún tipo de derecho humano.

“Es un proyecto que no es de fácil solución, que no solamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, no es un tema sencillo, sino desde el punto de vista social, desde ese punto se está poniendo el acento, tenemos que destrabar la problemática social sin vulnerar derechos humanos con la intervención de todos los niveles de gobierno y la participación de las comunidades”, mencionó.

Recordó que el proyecto tiene más de 20 años pendiente y son problemas que se han arrastrado por años, pero aseguró que se sigue trabajando en ese tema para terminar con esa obra.