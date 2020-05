Clausuran dos expendios de cerveza por no acatar ‘Ley seca’ el fin de semana

Lourdes Vázquez

Guanajuato. – Derivado de la disminución en la demanda de los servicios que presta la Cruz Roja, delegación Guanajuato capital, se tuvo que cerrar el turno nocturno y las atenciones dominicales, lo que pone a esta institución en números rojos.

En el marco del Día Mundial de la Cruz Roja, celebrado el viernes pasado, fuentes allegadas a la benemérita institución señalaron que la delegación en la capital del estado atraviesa una situación financiera complicada que deriva en la suspensión de diversos servicios médicos, lo que representaba una fuente de ingresos considerable, por lo que ante la falta de recursos se tuvo que prescindir de un paramédico y un chofer de ambulancia, pues ya no se les podía pagar; además se prevé que el personal siga reduciéndose y, los que quedan, han tenido que disminuir sus sueldos.

Aunado a ello, se informó que la institución ha acumulado diversas deudas que suman miles de pesos con diversos proveedores; el pago de facturas comenzó a rezagarse pero se agravó durante la pandemia del Covid-19 pues son muy pocos los servicios que la ciudadanía solicita.

Según se informó, no ha habido un incremento en la atención de accidentes u otro tipo de siniestros, no obstante, aunque los hubiera, la Cruz Roja no tendría la suficiencia para atender un aumento, esto porque se decidió mover únicamente una unidad a fin de ahorrar combustible.

Manifestaron que se trata de una situación desesperante, por lo que consideraron que las autoridades tanto estatales como municipales deben apoyar y “voltear a ver a todas las delegaciones”, pues en todas hay carencias.

