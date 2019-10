Clausuran 11 estructuras para espectaculares

Se dio a conocer que hasta el momento se detectaron 50 permisos para este tipo de publicidades vencidos por lo que en noviembre se realizará una nueva ronda de visitas

Roberto Lira

Celaya.- De los 220 espectaculares que hay en el municipio, 50 están vencidos, de los cuales Desarrollo Urbano ha clausurado 11 estructuras y para el próximo mes se estará realizando una segunda ronda para clausurar otros más.

El director de desarrollo Urbano, Gustavo Báez Vega, informó que se está dando seguimiento a la regularización de elementos publicitarios en el municipio, donde en una primera etapa se actuó contra anuncios de menor tamaño y en esta ocasión se realiza contra los espectaculares, actuando en avenidas importantes de la ciudad como Tecnológico, Constituyentes y Juan Pablo Segundo.

“Como sabemos quiénes son los propietarios normalmente no tienen uno o dos, ya manejan otras cantidades, entonces clausurar tres de un ‘x’ dueño, otros tres de otro, y por ejemplo ya llegó una persona y me dijo ´te voy a pagar mis permisos’, no le digo son tres los que tienes clausurados, pero tienes 16 en el municipio me los vas a pagar todos si no te retiro la clausura y bueno me los pagó todos”, explicó el funcionario municipal.

Dijo que el ayuntamiento aprobó un recurso para este programa el cual se usó para rentar por un día una grúa y personal para colocar los letreros de clausura, y para noviembre se realizará otro recorrido para realizar más clausuras.

Agregó que se está clausurando preferentemente espacios con publicidad de empresas grandes para que a su vez estas presionen a los propietarios de los espectaculares a que regularicen su situación.

El director de Desarrollo Urbano señaló que en el municipio hay poco más de 220 espectaculares con permiso, mismos que cada año tienen que renovarse, de no hacerlos pueden ser acreedores a multas que van de las 10 a las 100 Unidades de Medida de Actualización.

RC

Comentarios

Comentarios