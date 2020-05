Clausura ‘Fisca’ cuatro negocios por incumplidos

Cuca Domínguez

Salamanca.- La Dirección de Fiscalización y control ha clausurado cuatro negocios por no cumplir con las medidas de sana distancia y no contar con las medidas necesarias para evitar la propagación del Covid-19, informó el titular de esta dependencia, Agustín García Becerra y destacó que se han entregado unos 2 mil 800 avisos a negocios o comercios no esenciales para que permanezcan cerrados hasta el último día de mayo.

Señaló que los cierres se registraron porque en los negocios no se aplicaban las acciones de sana distancia ante la Fase 3 de la pandemia; agregó que ampliarán el operativo a toda la cabecera municipal, “estaremos trabajando en la zona sur, donde no quieren entender, nos ha costado convencerlos para que permanezcan cerrados; a los que hemos localizado les hemos insistido en el cierre del negocio, pero ante las denuncias ciudadanas, se seguirá trabajando y negocio no esencial que encontremos abierto lo vamos a clausurar”, precisó.

Entregan oficios

García Becerra dijo que los oficios que se han entregado están respaldado por los decretos presidenciales sobre las medidas que se tienen que asumir ante esta pandemia; la Fase 3 de la contigencia contempla el cierre de negocios hasta el 31 de mayo, y dijo que tienen que mantenerse pendientes del cambio de medidas, de acuerdo a lo que indique la autoridades federal.

