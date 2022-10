Con la clausura del Callejón del Beso, las afectaciones turísticas se han notado considerablemente por ser uno de los atractivos principales

María Espino

Guanajuato.- Pese a clausura y a la mala imagen que la clausura del callejón del beso generó entre turistas y capitalinos, hubo algunos visitantes que con todo y el sello de “clausura” se tomaron la foto dándose un beso en este icónico sitio en Guanajuato capital, aunque eta vez algo lejos del tercer escalón.



Luis Zavala, quien viajó desde Quito, Ecuador, compartió que él junto con su esposa viajaron a México para conocer la ciudad de Guanajuato. En particular el Callejón del Beso. En donde, dijo, esperaba tomarse la famosa foto con su esposa al pie del Callejón del Beso. Tenía en mente cumplir con lo que señala la leyenda y con ello, reafirmar también sus 48 años de matrimonio.

Foto: María Espino

Decepciona a turistas la situación del callejón

Tristemente por estar clausurado no pudo cumplir su deseo. Sin embargo, dijo que no se quedaría con las ganas de tomarse la selfie. Por ello, se dio un beso con su esposa, pero teniendo de fondo los sellos de clausura.

“Algo molesto el saber de esta parte turística y sobre todo histórica de lo que nos ha podido contar el guía. Y encontrarnos con esta novedad de que prácticamente el sector de los que viven aquí no se ponen de acuerdo. No sé de qué manera y tomen esta medida a la vez tan drástica y cierren tanto la enterada como la salida (…) algo que no nos esperábamos (…) de hecho me voy a dar un beso acá afuera (de la clausura) según la historia me hubiera gustado darme un beso en la parte donde había un par de novios que su padre mató porque no quería que siga esa relación de su hija con el muchacho este.”

Clausura del Callejón del Beso causa molestias a turistas

Finalmente Luis Zavala señaló que hizo su viaje con muchas expectativas de conocer esta ciudad y algunos de sus más icónicos espacios. Pero no esperaba toparse con la sorpresa de que no podría llegar hasta este callejón. Dijo confiar en que la autoridad pueda resolver el conflicto.

Foto: María Espino

“El hecho de poder tomar un vuelo con muchas expectativas. No es fácil coger y depositar una equis cantidad para el viaje y toparse con esta sorpresa. En fin, las autoridades sabrán dar su tiempo o la solución más rápida”, concluyó el turista ecuatoriano.

Mientras que otros turistas que dijeron ser de Tijuana, San Francisco, San Diego y Los Ángeles opinaron que de la clausura que es

“lamentablemente triste, queríamos darnos el último beso ahí, pero, suerte para los que se quedan”.

