La SEG aseguró que las clases virtuales en Guanajuato terminarán el próximo lunes, entre 70 mil estudiantes ausentes

Fernando Velázquez

León.- Es un hecho que el próximo lunes volverán las clases presenciales al 100% obligatoriamente. Asi, a pesar que hasta 70 mil estudiantes no lograron seguir sus cursos de forma regular durante la pandemia las clases virtuales en Guanajuato terminarán.

El secretario de Educación de Guanajuato (SEG), Jorge Enrique Hernández Meza, reconoció que habrá “mucha flexibilidad” para reintegrar a quienes dejaron las clases en la pandemia. No obstante, subrayó que ya no será opcional que los papás manden o no a sus hijos a las aulas.

“Seguimos en un espectro de ser muy tolerantes a dialogar. Pero en lo que sí debo ser muy claro es que no habrá servicio educativo virtual a partir del día 7 de marzo”, advirtió.

Añadió que durante la pandemia se ha perdido contacto de forma regular con 8 mil 223 alumnos de primaria, 12 mil 589 de secundaria y 37 mil 987 de preparatoria. De esta manera, este último nivel educativo es el que más genera preocupación porque representa un 15% de la matrícula en el estado.

También lee: Regreso obligatorio a clases presenciales será el 7 de marzo: Diego Sinhue

En el caso de nivel universitario, no se ha logrado mantener comunicación con 11 mil 623 estudiantes. Por lo anterior, subrayó que será muy flexibles para que dichos estudiantes retomen sus estudios.

“Sea donde sea que se hayan quedado, debemos encontrar una manera de conectar para que el proceso educativo siga firme. Es un mensaje para toda la comunidad educativa, pero también para todas las madres y padres de familia, que nadie sienta que ya perdió el hilo de la educación. Sí han pasado dos años, pero justo el reto que tenemos es ser más flexibles que nunca”, dijo.

Cuestionado sobre si los alumnos podrán ser reprobados en el presente ciclo, el secretario de Educación indicó que esa disposición es facultad de la SEP. No obstante, resaltó que cada grupo será muy heterogéneo en ese tema debido al diferente aprovechamiento que cada alumno tuvo de las clases en línea durante la pandemia.

No es negociable

Además, el Secretario de Educación recalcó que la presencialidad a partir del próximo lunes no es negociable. Así, si bien dijo entender el temor de algunas familias, indicó que también es necesario comprender el impacto que la pandemia generó en su formación.

“Hay un daño importante que no se nota. Podemos estar generando cicatrices que nunca se van a quitar en el plano educativo. A lo mejor no es un niño que deserte hoy, pero a lo mejor ya no transita a secundaria o no continúa en preparatoria. Cuando llegue el momento de tener competencias que no pudo sembrar en edades tempranas, eso le va a afectar de manera importante”, dijo.

De acuerdo con datos de la SEG, actualmente el 95.4% de los planteles que hay en el estado tienen un esquema de presencialidad parcial o total. Estos concentran una matrícula de 1 millón 300 mil 169 estudiantes, que representan el 78% del total en Guanajuato.

Asimismo, Hernández Meza destacó que en lo que va del año, detectaron 3 mil 942 contagios de Covid. La cifra representa apenas el 0.29% de la cantidad de miembros de la comunidad educativa que asisten a las escuelas.

Por su parte, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, detalló que en el estado fallecieron 62 menores de 0 a 18 años, que representan el 0.24% de los contagiados en dicho grupo de edad.

Sin excepción, volverán estudiantes de clases virtuales en Guanajuato

Apenas el pasado 28 de febrero el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció el regreso obligatorio a clases presenciales.

Sostuvo que gracias a una franca reducción en el número de contagios de Covid-19 en Guanajuato, el Consejo Estatal de Salud avaló el retorno. Además, justificó la decisión en que el estado ya cuenta con el semáforo estatal de reactivación en color verde.

Lee más: Regreso a clases en Guanajuato es necesario, coinciden padres; urgen medidas sanitarias

Los padres de familia recibieron el anuncio de Diego Sinhue como una buena noticia, pues lo consideran oportuno ante el atraso en educación. No obstante, la principal preocupación que tienen al respecto es el peligro de los contagios en las escuelas, pues consideran que muchos padres no son responsables.

Por su parte, los maestros de la CNTE insisteron en que aún no hay condiciones para el regreso a clases debido a que el vandalismo dañó varias sedes. Además, resaltó que no hay recursos para la compra de artículos sanitizantes ni de limpieza para los alumnos y planteles.

Te puede interesar:

ac