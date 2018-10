Claman por agua cuatro comunidades

Las localidades de Mirandas, Recuerdo de Ancón, Miguel Fernández y el Xonóxtle carecen del servicio desde hace más de ocho días por la descompostura de la bomba del pozo y tienen que acarrear agua desde otra comunidad

Yadira Cárdenas

Salamanca.– Habitantes de cuatro comunidades del norte del municipio, piden a las autoridades municipales apoyo con pipas de agua, debido a que desde hace más de ocho días carecen del servicio, por la descompostura de la bomba del pozo, mientras tanto acarrean el líquido desde otra comunidad.

El pozo de agua potable que abastece a las comunidades de Mirandas, Recuerdo de Ancón, Miguel Fernández y el Xonóxtle, sufrió una descompostura desde hace más de una semana, y derivado de que no encuentran una de las piezas para su reparación, los más de 3 mil habitantes de las cuatro comunidades carecen del servicio.

Para poder contar con agua los afectados tienen que acarrear en tambos desde la comunidad de Capetillo, ubicada a cinco kilómetros de distancia, sin embargo no todos tienen la posibilidad de hacerlo pues no cuentan con vehículo para el traslado, por lo que piden a las autoridades municipales apoyo con pipas.

“Estos días le hemos estado haciendo como podemos, algunos vecinos acarrean en tambos en sus camionetas, pero no es diario, entonces ojalá y nos pudieran apoyar con pipas, es muy difícil estar sin agua, para el baño principalmente, bañarnos, lavar la ropa o la comida”, señaló Manuela Miranda.

Por su parte, Gabriela González mencionó que desconoce si los encargados del comité de agua han solicitado apoyo al Municipio, sin embargo es necesario porque no se tiene fecha para que se restablezca el servicio, “ayer pasó una pipa que iba a otra comunidad y le pedimos que nos hiciera favor de llenarnos los tambos y si nos dejó agua, pero no es diario, en cambio el agua si la utilizamos diariamente y no nos dura, lo bueno es que para tomar podemos comprar los garrafones”.

Ante esta situación, los afectados esperan que haya una pronta respuesta del municipio, antes de que se genere un problema de salud debido a la carencia del líquido, pues también en las comunidades hay escuelas que requieren del servicio para sus sanitarios y el lavado de manos de los pequeños.

