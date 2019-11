Claman justicia por las menores muertas

Amigos, familiares y compañeros de escuela acompañaron a los cuerpos de las jovencitas muertas el domingo pasado

Manuel Arriaga

Cuerámaro.- Entre demandas de justicia, los familiares y amigos de las cuatro jovencitas que murieron atropelladas el pasado domingo, las despidieron en su última morada, de manera simultánea se realizó la inhumación de los cuerpos en el cementerio municipal, desde donde se lanzaron los primeros gritos de justicia, dirigidos a las autoridades.

Amigos y familiares de Juana Michel de 16 años; Rosa Isela de 13 años; Zicry Inahí de 14 años y de María Teresa de 14 años de edad, participaron en los cortejos fúnebres que concluyeron el cementerio municipal donde se realizó la inhumación de los cuerpos.

Ahí, vestidos de blanco y portando algunos carteles con las fotografías de las víctimas, comenzaron a exigir justicia a las autoridades para que el hecho no quede impune.

Entre llantos y demandas a las autoridades, despidieron a los cuerpos de las jovencitas, amigas que se reunieron por última vez y fueron colocadas en gavetas que se encuentran juntas, en el panteón de la localidad.

Sus compañeros de escuela no pudieron contener las lágrimas, algunos de ellos no creían que no volverían a verlas. Los féretros estuvieron abiertos algunos minutos para que los dolientes pudieran ver a las jovencitas por última vez, antes de que los ataúdes fueran sellados y encerrados en las tumbas.

Soltaron globos blancos al cielo con los nombres de las víctimas del accidente que costó la vida a cuatro menores de edad, el pasado domingo.

También te puede interesar

RC

Comentarios

Comentarios