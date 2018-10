Claman en Los Ángeles por mayor seguridad

La delincuencia es una constante en la colonia; los habitantes de la zona aseguran que incluso en el día han ocurrido asaltos y que la caseta de policía no hace nada ante la situación

Paulina Millán

León.- La delincuencia es una constante en la Colonia Los Ángeles primera y segunda sección.

“Los robos están a la orden del día, ya no se respeta si te conocen o si tienes dinero o no, ya nomás lo hacen por perjudicarte. A plena luz del día llegan y te asaltan y nadie ve nada”, comento el dueño de una miscelánea en la colonia.

En la zona han robado a la mayoría de los locales, algunas más de dos veces esto según testimonios de vecinos de Los Ángeles primera sección.

La señora Francisca Robles, explicó cómo fue víctima de la delincuencia “una vez llegué antes al recoger a mi hijo que está en el jardín de niños de la colonia y me quedé esperando afuera porque no tenía caso que me fuera a la casa (…) y no estaba sola, en la esquina estaba un puesto de tortas que se pone diario y había como tres personas, cuando llegó un escuincle y me amenazó con un desarmador y me quitó mi teléfono, pedí ayuda pero nadie se acercó”.

En la zona se encuentra una caseta de Policía, que a decir de los habitantes no hacen nada, incluso indican que algunos elementos les han dicho que ellos no están resguardando esta colonia lo cual no tiene sentido para los colonos de Los Ángeles.

“Desde que entras a la colonia tienes que estar atento de quién se te acerca, porque vas caminando a la escuela por las mañanas, llegan y te quitan las mochilas y si trae celular también hasta tu dinero del lonche te lo quitan”, comentó un estudiante de la telesecundaria número ocho.

*EZM