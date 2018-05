Clama justicia viuda de policía asesinado

Estuvo acompañada por la mamá de otro elemento, preso en el Cereso por disparar en defensa propia

Luz Zárate

Celaya.- Hace dos meses fue ‘levantado’ el policía municipal, Martín Eduardo Bata Rodríguez, quien ya regresó a su casa, pero muerto. A su viuda, el gobierno municipal le ofrece 65 mil pesos de indemnización por 8 años de haber laborado en la Dirección de Policía, no hay seguro para ella y su familia, no hay becas para sus hijos, no hay pensión para sus deudos, y lo peor, es que nadie la quiere recibir.

El cuerpo de Martín fue encontrado en Villagrán desde el 17 de mayo, pero apenas el pasado sábado se le notificó a su viuda que se le encontró sin vida. Se presume que él murió un día después de que fue secuestrado por un grupo delictivo el 29 de marzo del año en curso cuando estaba en su día de descanso y lo sacaron de su vivienda ubicada en la colonia Campo Azul.

“Mi esposo es Martín Bata, es oficial y ya lo encontré. ¡ Ya lo encontré, muerto, pero ya lo encontré!”, recriminó Ana, la esposa del policía, a David Cabrera, asesor de gobierno del estado, que fue el único funcionario que la escuchó unos instantes.

Asiste a protesta pero no la escuchan

La viuda se presentó ayer en la manifestación de policías, con la intención de que la escuchara el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo; el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González; los miembros del Ayuntamiento o alguna autoridad, pero al contrario, ni siquiera la dejaron entrar a la reunión que tuvieron los elementos con el alcalde.

“Cuando levantaron a mi esposo yo los busqué y nadie me quiso dar la cara, ahora nuevamente ninguno de ustedes me quiere atender. A mi esposo me lo dieron de baja a las tres faltas, de recién que desapareció yo fui a buscar al director de Policía y se me escondió, me dio la espalda, la licenciada del Jurídico también se me escondió, me prometió apoyar y también me dio la espalda. A mí nadie me ha ayudado hasta ahorita, he venido a la Oficialía Mayor y no paso de la secretaria”.

“Me están ofreciendo 65 mil pesos para los 8 años que él trabajó al servicio de la Policía, ¡es una miseria!, ¡es una miseria para los 8 años que él laboró! Me lo quitaron navidades, año nuevo, Día de Reyes, me lo quitaron cuando estaba dando a luz a mis dos hijos y me quieren dar 65 mil pesos, ¡es una porquería! Tengo un bebé y un niño de 4 años que no va a vivir con 65 mil pesos. El día que lo levantaron le hablé a sus compañeros que fueron los únicos que me ayudaron a buscarlo, cuando yo los busqué a ustedes (a las autoridades) no me ayudaron, a él se lo llevan el 29 y ya para el 6 de abril ya estaba dado de baja, a él me lo mataron el 30 cómo se iba a presentar y ahora nadie sabe nada del seguro, no hay nada para mis hijos”, recriminó tajante.

También Laura, mamá del policía Abraham Estrada, exige que la apoye el gobierno municipal, pues su hijo fue detenido y recluido en el Cereso por dispararle a un hombre en defensa propia.