CJNG atacó con drones en Guanajuato y Jalisco, no sólo en Michoacán: Sedena

Guanajuato.- El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval confirmó esta mañana que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha usado drones con explosivos, pero no sólo en Michoacán: también en Guanajuato y Jalisco. Esto luego de ser cuestionado sobre lo ocurrido en Aguililla, Michoacán, donde miembros del cartel hicieron estallar drones con explosivos contra policías estatales.

El funcionario señaló que los drones no han sido efectivos como el grupo criminal quisiera, ya que el artefacto no puede cargar una cantidad considerada de explosivos para causar daños mayores.



“Son de preocupación pero no ha sido lo efectivo que ellos quisieran, no ha tenido la efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean pues de tal manera dañinos para el personal o para una instalación”.



Sin embargo, en cuanto a lo ocurrido en Aguililla, Michoacán, Cresencio Sandoval confirmó que sólo dos elementos resultaron heridos tras el ataque con drones en esta zona y que a petición de la población se está creando una fuerza integrada por el Ejército y la Guardia Nacional.



El ataque en Aguililla

El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a elementos de seguridad de Michoacán. El ataque se registró la comunidad de Bonifacio Moreno (El Aguaje), municipio de Aguililla, donde dos elementos resultaron lesionados, esto de acuerdo a la Secretaría de Seguridad de Michoacán.



