Ciudadanos y empresarios reparten despensas a quienes perdieron su empleo

Fernando Velázquez

León. – Un grupo de aproximadamente 60 ciudadanos y empresarios se organizaron para comprar y repartir despensas a leoneses que perdieron su empleo o que ya no pueden generar ingresos producto de la contingencia sanitaria del COVID-19.

Este miércoles se hizo la primera entrega de despensas a cerca de 140 personas, aunque la idea es realizar una a la semana, explicó la promotora de esta iniciativa, Luz María Lozano Ontiveros, dueña del despacho de consultoría fiscal IsCompany, cuyas oficinas en la colonia Panorama fueron sede del reparto.

Detalló que hasta ahora aproximadamente 250 personas han mostrado interés en ser beneficiarios de este apoyo, para lo cual, dijo, deben mostrar una identificación oficial, comprobante de domicilio y firmar de recibido cuando se les entrega la despensa.

Dijo también la consejera del SAPAL: “Empecé a ver que mucha gente no iba a tener qué comer y que podría pasar una crisis social en donde primero se pide prestado, y si no, ¿qué va a pasar?, robos, etcétera, entonces se me ocurrió pedir apoyo y algunos empresarios se sumaron conmigo”.

G.R