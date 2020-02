Ciudad Juárez se pinta de blanco tras nevada

Notimex

México.- En el marco de la conmemoración de los 103 años de la promulgación de la Constitución, opositores en la Cámara de Diputados acusaron que se llega a esta celebración en medio de varias crisis que asolan al país en materia económica, de seguridad y violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, los legisladores de Morena aseguraron que lo que se vive hoy es la construcción de un nuevo Constituyente de la vida pública de México.

“Un nuevo Constituyente que recupera el espíritu de 1917, que procura la justicia social, el desarrollo agrario, el trabajo digno y la soberanía nacional, de acuerdo a las necesidades presentes”, sostuvo la diputada morenista Dolores Padierna.

La también morenista Melba Nelia Farías Zambrano, aseveró que la Carta Magna fue modificándose con el paso del tiempo hasta sumar más de 700 reformas y pasando de 22 mil palabras a superar las 60 mil.

Afirmó que los cambios más destacados fueron ideológicos y acusó que una de las peores etapas fue el neoliberalismo, no sólo por no dar justicia a la mayoría, sino por generar 50 millones de personas en pobreza.

La panista Ana Paola López Birlain sostuvo que no vale que en esta tribuna se hable de unidad nacional, “si desde la tribuna del Ejecutivo se convoca a la división y al encono social, si lo primero que se desconoce es la historia y el legado de quienes estructuraron los cimientos constitucionales y transformaron las instituciones en pro de la democracia”.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) instó a las autoridades, al gobierno federal, legisladores y ciudadanos a respetar y hacer respetar la Carta Magna, que hace 103 años se promulgó en el estado de Querétaro.

El priista Rubén Moreira Valdez afirmó que en la Constitución no se puede dar marcha atrás en temas torales: Estado laico, derechos humanos, derechos sociales, federalismo y democracia.

“Solo tenemos la libertad de mejorar los derechos de las personas, y donde se han suscitado desviaciones, corregirlas”, enfatizó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su turno, la perredista Mónica Bautista Rodríguez advirtió que a 103 años, “nuestro texto fundamental se encuentra en medio de varias grandes crisis que nos asolan: la económica, la de seguridad, la de una emergencia signada por constantes violaciones a los derechos humanos”.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llamó a que prive la construcción de acuerdos y no el avasallamiento, el concierto y no el disenso, el consenso y no la imposición.