Le platicaba de la nueva etapa en la que pronto entrará la venta de Citibanamex de Manuel Romo, con un grupo más definido de postores.

Hay sorpresa porque el apetito fue mayor al esperado, entre bancos, fondos de inversión y grupos de personas físicas

Muchos de los candidatos ya han trascendido desde Banorte de Carlos Hank González, hasta Santander de Ana Botín. Fondos como BlackRock, Carlos Slim junto con un grupo y otro de Antonio del Valle en donde se dice estarían Valentín Diez Morodo, Roberto Hernández y Alfredo Harp.

La venta de Citibanamex tendrá repercusiones en el horizonte de la banca. No en vano tiene 23 millones de clientes, 1,254 sucursales, 8,948 cajeros, 33,348 corresponsales y 39,562 empleados. Maneja 4.6 millones de tarjetas con una cartera al primer trimestre de 176,214 mdp que creció 15%. La de crédito es el 52% y débito 48%.

En total los recursos administrados por el banco ascienden a 2.35 billones de pesos con 742,000 millones en depósitos (mdp) a la vista y 176,000 mdp a plazo. La afore que dirige Armando Kuri gestiona a su vez 816,000 mdp, y sus sociedades de inversión suman 539,000 mdp.

Sus ingresos a marzo significan 29,000 mdp, su utilidad 5,800 mdp, con 298% de cobertura de liquidez y un índice de capitalización de 16.5%.

En clientes digitales vía banco, transfer y afore hablamos de 9.4 millones y son el 47% del total que realizaron 82 millones de transferencias (BancaNet + App) con un crecimiento del 27%.

En crédito trae una cartera de 561,000 mdp: 58% comercial, 17% tarjetas, 12% hipotecario y 11% personales.

Le mencionaba que la CEO de Citi Jane Fraser dio instrucción en no bajar la guardia en inversiones. De por sí en 2014 se anunció una erogación de 20,000 mdp, a la que se sumó otros 25,000 mdp en 2016. Sólo a tecnología se ha dirigido unos 300 mdd, a seguridad en sucursales 60 mdd (2020-2022) y 90 mdd vs fraude en los últimos 6 años.

En consecuencia las pérdidas por fraude han disminuido 75% en el último lustro y las de tarjeta de crédito se situaron en 300 mdp, mismo nivel que se espera en 2022.

Algo de la información que disponible en el data room, que ilustra el tamaño de la compraventa, que si bien no se da en el mejor entorno, debe encajarse en el potencial que hay aún para el sistema bancario.

ACAPARADORES VERDADERO DESAFÍO VS INFLACIÓN

Más allá del camino legal que emprendan pequeños y medianos proveedores o fabricantes vs la exención de aranceles que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con ello se anticipa un impacto muy limitado para atajar la inflación. Primero porque que el fenómeno es generalizado en el orbe, y segundo porque el intermediarismo sigue intocado.

FITCH RATIFICA BAJA NOTA SOBERANA Y RIESGO DESPUÉS

Ayer buena o mala noticia como se quiera interpretar. Fitch de Carlos Fiorillo ratificó la nota de México en BBB- con perspectiva estable. Suena bien pero ese nivel es el más bajo en lo que se conoce como grado medio inferior. El siguiente ya es especulativo. Por fortuna no descendió más y quizá no suceda en pronto, ya que si bien las finanzas públicas tienden a deteriorarse, se apuesta a que la debacle no será en este sexenio.

SE DETERIORA ECONOMOA GLOBAL Y MEXICO APENAS 1.3%

Comenzaron los ajustes al crecimiento mundial por la coyuntura en Europa y China. Ayer el área económica de Barclays que lleva Gabriel Casillas estimó sólo un 3.2% para este 2022. La de Citibanamex a cargo de Adrián de la Garza consideró que el gigante asiático sólo avanzará 4.2% y EU apenas 2.6%, Barclays está en 4.3% y 3.2%. Para México a su vez las 2 firmas ubican el avance del PIB en 1.3% y 2.0%, respectivamente.