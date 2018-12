Cirilo no se aleja del fútbol

El exportero mexicano jugó un partido amistoso y ahora se prepara para ser entrenador; comentó que hoy en día es difícil que se den partidos de homenaje

Onofre Lujano

Acámbaro.- El exportero mexicano, Cirilo Saucedo Nájera, jugó un partido amistoso con los elementos de la AFA, en el estadio ‘Fray Salvador Rangel Mendoza’. Asimismo, el acambarense externó que el no permanecer en el interior de una cancha no significa que se retire del deporte, ya que ahora se prepara para ser entrenador.

“Sigo dentro, el que no esté dentro de una cancha no quiere decir que deje el futbol, espero haberle dejado algo con compañeros, con experiencias, consejos, cuando algo te da tanto no puedes ser desagradecido”.

Al preguntarle de su retiro tan fugaz y sin algún partido de homenaje con alguno de los clubes donde fue campeón como Xolos, Tigres y Santos, respondió que hoy en día es difícil que se den partidos de homenaje.

Comenta que ahora se dedica a su familia y a muchas otras cosas, “estudiando para entrenador, me mantengo bastante ocupado y disfrutando esta etapa, si se puede quiero estar dentro del futbol y para mí lo máximo es la familia”, comentó Cirilo.

“Espero seguir porque cuando fui activo me hubiera gustado ser campeón cien veces, la realidad es una y logre todo lo que me propuse, estar en selección, salir campeón, hay muchos logros que costaron trabajo”, comentó.

Refiere que el futbol mexicano es muy competitivo, tanto en selección como en clubes, “Hoy vemos a Chivas que fue a un Mundial de Clubes y queda en el último lugar, pero aunque quedo campeón en México hace tres torneos no es el reflejo del futbol mexicano (…) si ponemos a competir a América, Cruz Azul, Rayados, ellos hacen un mejor papel obviamente, así es el formato y nos tenemos que aguantar”.

Comenta que al haber tantos extranjeros en México se han abaratado mucho los sueldos, por lo que los mexicanos prefieren irse al extranjero.

Finalmente, el acambarense comentó, “pudieron decir mil cosas, incluso que yo no nací en Acámbaro, pero la gente que realmente convivió conmigo y tuve la oportunidad de conocerlos te van hablar de la misma persona, agradecido con toda esa gente que siempre mostró apoyo y que iban con mi mamá Belinda Nájera y mi papa Cirilo Saucedo Rosas a felicitarle, no tengo palabras de agradecimiento (…) hoy estoy más cerca, que cuenten conmigo en lo que podamos apoyar”.

*EZM