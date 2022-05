El Círculo de Empresarios en colaboración asociaciones y la Diócesis de Celaya hicieron felices a 600 niños con motivo del Día del Niño

Celaya.- El Círculo de Empresarios a través de su Consejo Directivo 2021 – 2022, en conjunto con la Diócesis de Celaya, Templo de Cristo Rey y Oratorio San Felipe Neri celebraron a 600 niños de bajos recursos, en el “1er. Festival día del niño 2022”.

Este evento además de festejar a los niños por su día, tuvo la intención de identificar la situación en la que estos se encuentran, así como sus inquietudes y necesidades.

Lo anterior, para apoyar iniciativas que hagan de ellos buenos ciudadanos; así como para que se puedan desarrollar a lo largo su crecimiento y enfrentar la vida profesional, además de tomar buenas decisiones.

El festejo estuvo llenó de diversión y entretenimiento, lo cual fue posible gracias al apoyo y colaboración del Club Rotario de Celaya y de algunas empresas afiliadas al Círculo de Empresarios como: Chispitas de la Felicidad, Grupo Rac quienes fungieron como organizadores.

También participaron empresas como: Suga, Guadarrama y Padilla, la Delicia Artesanal, Agua Wesser, Shell Blindaje Patrimonial, Diagnóstica Moreno, Manolos Refacciones Automotrices, García Morón Contadores, ARQ/ Cosme, Funerales San Rafael, Tornillon, Enflórate, CIEMPRE C, XCARÚ, Nine Minutes pizza, Negocios Total Play, Agenda Ubícame, SISCOMS, Mr. Clean Solutions, Rendytintas, etc.

Buscan sacara a los niños de las calles

La aportación e idea del párroco Mario Acevedo Rodríguez, rector del Templo de Cristo Rey y Encargado del Oratorio de San Felipe Neri; junto con el padre Arturo Llanos Galicia , no solo es darles diversión a los pequeños de su comunidad sino también hacerlos sentir útiles y ofrecerles alguna actividad permanente en el ámbito cultural, artístico y deportivo

Circulo de Empresarios organiza juegos

Con esto se pretende que dejen de lado la idea de seguir en las calles; así mismo se busca mejorar personalmente a cada niño a través de sus habilidades. Estos agradecieron al Círculo de Empresarios por ser pioneros en brindar estos apoyos; los cuales serán un despertar para varias comunidades y colonias.

Los pequeños se divirtieron al máximo con actividades como el juego de canicas, el tiro al blanco, los aros, entre otros tantos, realizadas por Grupo RAC con la colaboración de la Asociación de Chispitas de la Felicidad.

