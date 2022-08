En los últimos años se ha tenido la ‘fuga de cerebros’ de al menos 10 científicos, de los cuales entre 5 y 6 pertenecían a Irapuato

Irapuato.- El director nacional del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Cinvestav, José Mustre de León, urgió a dotar a los investigadores de condiciones para que se queden en México a trabajar. Esto debido a que en los últimos años se ha tenido la ‘fuga de cerebros’ de al menos 10 científicos, de los cuales entre cinco y seis pertenecían a la unidad de Irapuato.

“Ahorita sí hemos visto con mayor preocupación que perdemos investigadores y nos cuesta trabajo convencer a otros investigadores que están afuera, sobre todo mexicanos, de reincorporarse. Para eso es importante tener estos apoyos sostenidos y donde digan: ‘sí, yo regreso a México, va a haber condiciones para que desarrolle esta parte’. Sí es una preocupación importante para nosotros como institución”, reconoció.

Y es que señaló que es complicado poder decirles a los investigadores mexicanos que en el país sus proyectos van a tener mucho más repercusión que estando en el extranjero. Sobre todo cuando se enfrentan a una baja de recursos necesarios para seguir fomentando la investigación científica.

Presupuesto para la ciencia va a la baja

Recordó que desde el año 2000 se buscó que el 1% del PIB se destinara a la ciencia y tecnología. Pero en lugar de incrementar, ese número se reduce. Por eso sería importante retomarlo de forma gradual, pues actualmente se tiene el 0.4% destinado a la investigación.

“Que sea de algo de más largo alcance, pero ya no tener retrocesos. Cuando se tienen retrocesos es cuando se frenan muchas investigaciones y esto esto es necesario, es lo más conveniente”, señaló.

Ejemplificó que la secuenciación del genoma de varios cultivos estratégicos para la agricultura se logró con años de investigación y de acceso a recursos de forma sostenida. Y es que de lo contrario, si se pierden los ingresos, las investigaciones quedan truncas y se tiene que iniciar de cero, lo que a la larga resulta más costoso.

“Una de las cosas más importantes es no cambiar los proyectos que tenemos cada seis años o en periodos de tiempo menores. Eso a lo que lleva es a tener proyectos truncados. No se logra realmente tener resultados porque muchas de estas cosas sí tienen que tener un apoyo de largo alcance, son proyectos de largo aliento. Eso era básicamente el mensaje que quería mantener, entendiendo que a veces van a haber distintas prioridades, pero dentro de éstos tener apoyos sostenidos que no se pierdan en el tiempo y decir: ‘si ya se empezó algo, qué podemos hacer para mantenerlo’”, detalló.

Cinvestav diversifica sus fuentes de ingresos

Indicó que en el Cinvestav buscan recursos de otras fuentes y no solo del Gobierno para poder fortalecer la investigación tecnológica-científica y cristalizar los proyectos que se tienen. Incluso varios de los equipos que hoy se tienen resultan obsoletos ante los avances en tecnología que existen. Sin embargo, en este momento no se tiene recurso suficiente para su actualización, y con ello mejorar el trabajo de los investigadores.

“Actualmente los recursos que recibimos de fundaciones internacionales, los Gobiernos de los estados, a veces de Gobiernos municipales, se han vuelto muy importante. Antes estaba muy centralizado en el Gobierno federal y ahorita se ha diversificado más esto. Entonces parte de la tarea de nosotros como científicos y como a veces directivos de estos centros, es buscar estas oportunidades e incorporarlas y seguir insistiendo también en la parte del Gobierno federal, que es necesario sostener estos apoyos”, compartió.

