Cinthia de la Rue persigue su sueño

Redacción

León.- Pese a la cancelación del Preolímpico de karate debido a la pandemia por Covid-19, la seleccionada nacional, en la modalidad de katas, Cinthia de la Rue Villalpando se mantiene positiva y asegura que el estar en los Juegos Olímpicos sería un sueño.

“Para todos nosotros es un sueño estar en los Juegos Olímpicos, y más porque es nuestro debut, ya estaba mentalizada para el Preolímpico y en mi mente sigue ese objetivo, sé que va a tardar por cuestiones de tiempo y de toda la reanudación de actividades, pero sé que va a llegar el momento y voy a estar lista para cuando sea”, señaló la medallista leonesa.

“No pensamos que fuera a durar tanto, nosotros como deportistas hay que aprender a adaptarnos ante la situación que se nos presente y creo que a todos nos ha servido esa carga de energía, el volver a ver a nuestras familias después de estar varios meses concentrados”.

Para cumplir con el sueño olímpico, la medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, continúa con su preparación tanto física como mental, en casa, con apoyo de sus entrenadores de la Federación Mexicana de Karate.

“Sigo con mis entrenamientos en casa, entreno dos veces al día, trato de hacer la parte física con lo que tengo y con lo que puedo. En la parte deportiva nos estamos enfocando más al trabajo de fuerza y acumulación; dado que no hay eventos próximos, no estoy trabajando con la misma intensidad como en las concentraciones, pero el trabajo general se sigue haciendo”, explicó.

“Gracias a la tecnología seguimos en contacto con nuestros entrenadores, todos los días nos mandan una rutina en general y aparte una personalizada, de acuerdo a las características de cada uno, eso es por parte de la preparadora física”, detalló de la Rue Villalpando.

Para la guanajuatense no ha sido fácil el confinamiento, pero ha aprovechado para estar con su familia y retomar viejos hábitos, como el dibujo y la lectura, y experimentar cosas nuevas, como la yoga.

“Algo que nunca me había llamado la atención es el yoga, pero en esta cuarentena he experimentado con algunas clases a distancia y la verdad es que me ha gustado bastante, lo estoy haciendo dos veces a la semana, me ayuda a relajarme y a estar tranquila”, finalizó.