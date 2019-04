Cinthia de la Rue buscará el oro en los Panamericanos

La leonesa ya tiene dos plazas en la categoría de karate individual y por equipos para la competencia a realizase en el verano de este año

Pablo Ruiz

León.- La karateca leonesa de 23 años de edad, Cinthia de la Rue tiene aseguradas dos plazas para los próximos Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019 que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto. La deportista guanajuatense aseguró que va por el oro en la justa continental luego de haber pasado muchos sacrificios para poder llegar a conseguir su gran objetivo.

De la Rue trabaja con toda la determinación hasta tres veces por día para conseguir sus objetivos luego de haberse clasificado a los Panamericanos en la Copa Panamericana de Karate que se desarrolló en Panamá, donde se adjudicó plaza en kata individual y kata por equipos para representar a México y desde luego al estado de Guanajuato.

“Empecé mi carrera a los 12 años, siempre me ha ido muy bien, es un deporte que no es muy conocido (karate) y siendo una de las primeras representantes de este deporte en Guanajuato, nadie confío en mí; me tocó picar piedra con apoyos del Municipio y el Estado. Ha sido ‘terquedad’, constancia, trabajo, entrenamiento, todo eso ha hecho que de a poco se consigan resultados en todos los torneos a los que he asistido, eso me ha abierto las puertas para que ahora sí reciba apoyo”, dijo Cinthia.

La karateca leonesa recriminó el hecho de que en México únicamente los atletas que ganan se les apoya, mismo caso que vivió ella, pues luego de haber destacado en su disciplina, fue cuando las autoridades le otorgaron el apoyo para ahora no batallar en el tema económico en lo que respecta a su actividad en el alto rendimiento deportivo.

Cinthia vislumbra más apoyo y respuesta por parte del gobierno y las autoridades. Según la deportista todo ha cambiado; la respuesta para otorgar los apoyos es distinta luego de conseguir su pase a los Panamericanos, por lo que señaló que cuenta con todo el apoyo del Gobierno Municipal y Estatal para solventar sus gastos como atleta.

“Lo que yo necesito es el apoyo; si lo pido es porque no tengo el recurso. Ojalá y esa política cambie, realmente no soy la única atleta de Guanajuato que le pasa eso”, añadió.

RC