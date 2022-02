En un mensaje por los primeros cien días de gobierno, Cindy Arvizu, alcaldesa de San José Iturbide, lamentó que miles de llamadas atendidas en el 911 fueron improcedentes, convocó a no usar para el ocio o las bromas ese servicio.

El problema es que el respeto a la autoridad no sólo lo da la investidura, sino la congruencia. Sólo habían pasado diez días de su exhorto, cuando la noche del pasado trece de febrero hasta las instalaciones de policía del territorio que gobierna se apersonó Rómulo García, alcalde de Tierra Blanca, acompañado por su director de seguridad, para reforzar la presión del regidor perredista de aquella demarcación, Rene Hernández Hernández, quien agresivo abogaba por su hermano Alfredo “N”, detenido al atender un reporte de arrancones en las inmediaciones de la comunidad Carbajal, limítrofe con aquel municipio.

Por la mecánica de lo sucedido, todo indica que los elementos solo cumplieron su deber -tal y como tanto lo demanda la ciudadanía- pero llegaron unos “influyentes” de otro municipio y pisotearon su trabajo. La duda que salta es si la juez calificadora en turno tomó la decisión de soltar al presunto infractor por su propio criterio o recibió presiones de alguien en la línea de mando que acata. Si la alcaldesa no estuvo involucrada en la trama, si no operó para apoyar a su colega presidente, tendría que precisarlo, y es que esos episodios debilitan mucho las figuras de autoridad y causan desánimo en la propia corporación, pues los policías, de por sí tan cuestionados, terminan viendo como una llamada o un “charolazo” echa para abajo su esfuerzo. Por otra parte, Cindy Arvizu no podría subestimar el suceso, pues el reporte que recibió le dio cuenta con detalles que no se trató de un simple incidente vial.

“¡No saben con quien se meten..!”

El regidor René Hernández, ocupó el lugar más privilegiado en la planilla del PRD en Tierra Blanca, si el llevarlo de propietario en la primera fórmula ya denotaba que algún peso específico tiene en el ánimo del alcalde, confirma su cercanía este modo como Rómulo García se exhibió y apersonó en barandilla para acompañar a su colega de partido y cabildo en el intento de sacar al hermano del embrollo.

Los tres funcionarios públicos involucrados ostentan trayectorias que harían pensar no andan a ciegas, son de los privilegiados de su rumbo que han podido acceder a una profesión. El acalde tiene licenciatura en Administración Financiera, el regidor es arquitecto egresado de la Universidad Michoacana, y el director de seguridad pública cuenta con 18 años de carrera policial, alternados en ese municipio y en el de Victoria. Tienen suficiente camino recorrido para haberse evitado ese acto de prepotencia.

Por otra parte, seguramente saben que algunos rasgos de lo acontecido podrían configurar algo más que una mera falta administrativa rutinaria. Además de que fue golpeada una unidad de policía por un vehículo involucrado en los hechos, y que al momento de asegurar a la persona hubo insultos a la autoridad del tipo “no saben con quien se meten y váyanse a chingar a su madre policías corruptos”; según versión de fuentes presenciales, en alguno de los momentos del incidente también se escucharon “detonaciones similares a la de arma de fuego“.

El mareo del poder hizo que estos funcionarios desaprovecharan esta oportunidad inmejorable para mandar con su actuación mensajes de probidad y legalidad a los ciudadanos, por el contrario, con su proceder abonan la percepción de que fue puro teatro cuando el 10 de octubre juramentaron respetar la ley.

Del sueño digital a las biznagas…

El pasado proceso electoral, en uno de los debates por la alcaldía de León, Paola Aceves Flores, candidata del PRD, con oratoria fluida mencionó como una de sus prioridades impulsar un gobierno digital. Muy en el ánimo millennial se le vio cuestionadora de lo obsoleto y partidaria de la innovación y la tecnología.

Esta joven abogada con antecedentes de excelencia académica y egresada de la Colmena universitaria apenas en 2018, luego de su fallido intento de gobernar León encontró acomodo en uno de los pocos reductos que le quedan a su desprestigiado partido en la entidad, y ahora está en la plantilla de Tierra Blanca como asesora jurídica. Pero vaya dilemas los de esta ex candidata que cambio el bulevar López Mateos por esos apacibles cerros con biznagas.

Si lo que busca es solazar su espíritu en este pequeño municipio luego de pretender dirigir los destinos de más de un millón y medio de personas, quizás no se equivoca en estar más cerca de los destellos culturales de la Congregación otomí que de las frivolidades de Plaza Altacia; pero si llegó por la aspiración de contagiar su ímpetu vanguardista en ese espacio laboral, antes de que asomen más usos y costumbres políticos anacrónicos a los que son tan dados en ese lugar, requiere urgentemente que como parte de sus aportes empiece por renovar la filmografía y arquetipos de su alcalde y regidor “infuyentes”, pues por sus actos pareciera que se quedaron instalados en la Ley de Herodes. Queda tiempo del trienio para observar, si hasta para cuidar su propio prestigio, Paola Aceves le hace el enorme servicio a los tierra blanquenses de contribuir a meter en la horma legal a los políticos de ese pueblo, hasta que “den de sí” – como dirían en su tierra zapatera-.

