Cinco guanajuatenses cumplen su sueño al integrarse al Club Puebla

Se trata de dos irapuatenses y tres salmantinos quienes lograron destacarse de entre 70 jóvenes en las pruebas realizadas por el ex seleccionado nacional Victor Valdemar

Salamanca.- Visorias del Club Puebla F.C. dará la oportunidad de integrarse a cinco jóvenes guanajuatenses, dos irapuatenses y tres salmantinos, entre ellos Daniel Montenegro Figueroa y Jair Alejandro Juárez Colmenero, quienes demuestran que a pesar de las dificultades y con perseverancia, los llevará a cumplir sus sueños.

El ex seleccionado nacional Víctor Valdemar, responsable de las visorias del club deportivo informó que se realizaron las pruebas a 70 jóvenes de los municipios de Irapuato y Salamanca, en las categorías 2000, 2001, 2002, 2003 y respaldados por el entrenador ex jugador profesional salmantino Ramón ‘el vara’ Ramírez y por parte de los irapuatenses por el profesor José Luis Zuñiga.

Victor Valdemar destacó los talentos de los jóvenes deportistas de la región, y se comprometió a nombre del Club Puebla brindarles todo el apoyo para que puedan quedarse, “tenemos que apoyar a la juventud y hacer un México diferente y un Salamanca diferente, el objetivo de Puebla es hacer buenas personas y buenos futbolistas”.

Reconoció que el mundo del fútbol no es fácil, sin embargo dijo a los jóvenes que fueron elegidos que tendrán que dar el doble de esfuerzos sin descuidar sus estudios, ya que serán apoyados para ello.

Una oportunidad única

Daniel Montenegro Figueroa a sus 15 años se encuentra más que motivado para esta nuevo reto, originario de la colonia La Cruz, una zona considerada difícil en cuestión de seguridad en el municipio, ahora ve realizado parte de sus sueños de convertirse en un jugador profesional, “Esto significa mucho, siempre le pido a Dios que me deje cumplir mi sueño, y ahorita que se me ofrece esta oportunidad gracias a los que me han apoyado estoy cumpliendo”

Menciona que siempre ha tenido el apoyo de sus padres quienes desde los dos años lo han motivado para jugar fútbol a pesar de sus actividades y diversas circunstancias siempre llevándolo a los partidos de fútbol, sin dejar de lado sus responsabilidades de hijo y estudiante.

Por su parte Jair Alejandro Juárez, señaló que no la primera visoria en la que participa y el camino ha sido difícil, ha estado a prueba en varios equipos y no se detendrá hasta lograr su objetivo, “todos venimos desde abajo y para poder cumplir nuestro sueño debemos ser constantes, ahorita voy a Pueba y me emociona poder quedarme”

Los jóvenes deportistas que irán al Club Puebla F.C. son:

Ángel Daniel Sierra Jaime (Defensa Central) Irapuato

Diego Bautista García (Contension) Irapuato

Jair Alejandro Juárez Colmenero (Lateral) Salamanca

Daniel Montenegro Figueroa (Extremo Derecho) Salamanca

Luis Fernando Silva Fernández (Defensa Central) Salamanca

