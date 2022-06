El cigarro electrónico (vaper) quedó prohibido en todo México, tras el decreto que AMLO firmó para evitar su comercialización

Estado.- El decreto firmado este martes por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para prohibir la circulación y comercialización de los conocidos cigarros electrónicos, vaper o vapeadores dejó gran diversidad de opiniones en Guanajuato.

Hubo quienes aún ignoran el decreto y las consecuencias que pudiera tener; mientras otro grupo acusó que esta decisión solo afecta a los vendedores de estos productos y que esto llevaría a la creación de un mercado negro.

Al final, el cambio que pueda existir tardará en reflejarse, mientras los vaper siguen al alcance de cualquier menor de edad en muchas ciudades.

El artefacto es acusado por igual de ayudar a dejar el mortal cigarro clásico de nicotina, pero también de convertirse en una moda entre nuevos y jóvenes usuarios que ven el uso de este aparato como una moda inofensiva.

En la capital niegan afectación

Vendedores de cigarro electrónico o vaper en Guanajuato capital señalaron que la prohibición para comercializar con estos productos no les afecta ya que en algunos casos el producto que exhiben no es de ellos y sólo ayudan a conocidos que distribuyen estos artículos.

Así lo manifestó el encargado de un local en el que se vende diversidad de pipas para fumar tabaco, quien explicó que a él como negocio en donde también se venden tipos de tabaco la restricción no le afecta.

Correo realizó un recorrido por diversos negocios entre lo que se visitó varios Oxxo con el objetivo de conocer opiniones sobre el impacto negativo que la prohibición generará con la mercancía que ya tienen en existencia. Sin embrago los encargados aseguraron no vender este tipo de objetos.

Incluso hubo quien, en un negocio de venta de accesorios para fumar, se molestó por preguntarles por el tema e indicaron que los vapeadores son de algunos conocidos y les apoyan exhibiéndolos para su venta sin que eso afecte el negocio.

Tiendas de vaper en SMA… como si nada

Un día después de que entrara en vigor el decreto que prohíbe la venta de vapeadores, los locales en San Miguel de Allende abrieron sin mayor problema. Siguen vendiendo sus productos e incluso en esta ciudad, hay dispensadores automáticos.

En la calle Relox, la marca MJ Vaping (también con presencia en León y Querétaro), tiene un local con sus productos.

La tienda abrió de manera normal a pesar de que ya entró en vigor el decreto federal donde se prohíbe la venta de estos productos. Correo intentó hablar con los dueños sobre esta estrategia del gobierno federal, pero en el lugar solamente estaba una joven encargada de la tienda que no dio mayor información.

En la esquina de Canal y la plaza principal, donde está la plaza que aloja al Starbucks hay un dispensador automático de vapeadores desechables; cualquier persona puede comprar uno con costos que van de los 200 a los 400 pesos. Esta máquina funciona sin ningún problema.

De acuerdo a una búsqueda en línea, hay otra tienda en el número 87 de la calle Canal, pero ayer ésta tienda estaba cerrada al público.

De estos lugares ninguno tenía aviso al público de que vayan a cerrar en los próximos días o que vayan a tener venta por liquidación.

No queda más que cambiar de giro

Mario, encargado de una tienda dedicada a la venta de cigarro electrónico dijo que la decisión del presidente López Obrador es autoritaria y solo perjudica a los comerciantes de estos productos.

En la tienda de Mario se ha estado negando la venta de estos productos aunque ya los había comprado. En el lugar se podía encontrar todo tipo de dispositivos y sabores.

“Es una decisión autoritaria, ya estamos negando la venta y vamos a cambiar de giro”, señaló de forma cortante y resignada Mario. Desde hace un año habían abierto el negocio; aunque tenía pocos consumidores, estos eran constantes y estaban empezando a ganar clientela.

Mario supone que la decisión se debe a que a principios del mes pasado se hizo viral un video en donde se ve al hijo del presidente vapeando. “No sé si haya sido eso”, comentó el encargado de la tienda, quien señaló que no se midieron las consecuencias de esa decisión.

Y es que asegura que un vapeador o cigarro electrónico es 95 por ciento menos dañino que el tabaco o el cigarro. Además, mucha gente lo usaba como un auxiliar para dejar de fumar.

Ante la decisión, no queda más que cambiar de giro y vender otro tipo de productos, comentó.

¿Generará comercio ilegal?

La prohibición de la venta y circulación de cigarros electrónicos o vapeadores orillarán a que se genere un comercio ilegal y más ahora por el auge que ha tomado entre los jóvenes.

Vendedores de estos productos coincidieron en que pasará lo mismo que con los cigarros legales que son igual o incluso más perjudiciales y siguen a la venta.

“Nosotros por lo pronto los vamos a retirar, solo vendemos estos últimos y ya (4 piezas) lo vamos a retirar y después ya veremos que dicen las autoridades, (…) pero los que más compran ahora son los jóvenes”, mencionó una vendedora de productos para fumadores en un centro comercial al poniente de la ciudad.

Sin embargo, aún hay vendedores que no se han enterado de este decreto. “No sabía, pero tampoco voy a perder mi inversión, yo solo vendo por redes sociales y pues ya veré si disminuye o no la demanda porque además son de origen asiático y pues no sé si se cierre la exportación de allá”, comentó Guillermo N, comerciante a través de internet.

Mientras tanto, en la zona dorada de León existe una máquina expendedora de este producto que tiene vapeadores de diferentes sabores con costos de 200 a 500 pesos con pago con tarjeta de crédito. Es decir, a cualquier hora del día y hasta un menor de edad pueda acceder a estos productos porque es una máquina expendedora en una gasolinera y no hay quien los vigile.

Otra forma de utilizarlo es para el consumo de CBD que según vendedores es para relajar y hasta aliviar dolores.

Cigarros vs vapeadores

En el caso de un cigarro convencional cada bocanada de humo tiene billones de moléculas que provocan un proceso de deterioro en el organismo y aceleran la oxidación y envejecimiento; debido a sus componentes como el amoniaco, monóxido de carbono, nicotina, óxido nitroso, así como cianuro de hidrógeno, mercurio, alquitrán y otros metales tóxicos.

Sin embargo, en el caso de los vapeadores, para muchos fumadores, estos son una alternativa moderna para dejar de fumar, mientras que para otros es encarrilarse como nuevos consumidores solo por moda.

Pero el inhalar vapor también podría ser nocivo, así lo indicó la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Esta apuntó que en cada inhalación del cigarro electrónico se libera acetato de vitamina E que puede provocar enfermedades respiratorias graves e incluso la muerte.

Faltan alternativas

Pero para los fumadores el dejar de fumar es un proceso difícil de enfrentar, mientras que el vapeador es simple y cómodo, además que se permite su uso en espacios cerrados. “Vas a un antro, restaurante, plaza comercial, en muchísimos lados está permitido usarlo y no tienes que salirte, es más práctico y cómodo”, mencionó Paco N., quien tiene 10 años fumando e inició su consumo a los 19.

Así que por moda o adicción los consumidores se ven implicados en el mismo riesgos porque el vapor de sabores, colores y olores que ofrece una gama para el deleite o placer guarda en su interior sustancias toxicas que conducen a la muerte.

Comerciantes de Salamanca ‘ya no los vendían’

En Salamanca tenían mucha demanda y representaban buen mercado. Sin embargo, se dejaron de comercializar desde hace varios meses, incluso en el comercio establecido se dejaron de ofertar desde hace algunos años.

“Yo tengo ya varios años que no los vendo, los dejé de vender por ética, y no sólo los dejé de vender, también los dejé de utilizar, porque era un producto que yo usaba. Pero desde que dieron a conocer que eran nocivos para la salud, los saqué de circulación, no tiene sentido usar y vender a la gente algo que es más nocivo que el cigarro”, comentó el propietario de un comercio establecido del Centro Histórico de Salamanca.

“Ya tiene como 8 o 10 meses que dejamos de vender el ‘vaper’, se movían bien, le gente los pedía y los sigue pidiendo, pero de hace tiempo los dejaron de proveer, ahora que ya están prohibidos, seguramente se seguirán moviendo en el mercado negro”, refirió un comerciante semifijo.

No es alternativa para controlar adicciones

De acuerdo con la directora general de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), Evalinda Barrón, el uso de cigarro electrónico, ‘vaper’, y ‘pods’ no es una alternativa para controlar la adicción. Según un estudio de la Facultad de Medicina de la UNAM, “un cigarrillo contiene un miligramo de nicotina y los ‘pods’ hasta 60 miligramos por hit”.

Actualmente, 4.4 millones de mujeres y 11.6 millones de hombres son consumidores activos de tabaco. De estos 14.8 millones son mayores de 20 años y 1.3 millones son personas de entre 10 a 19 años, cuyo primer acercamiento a la nicotina u otras sustancias adictivas inhalables pudo ser a través de los ‘vapeadores’, estimó Evalinda.

Finalmente, la experta señala que aún queda un reto enorme para la lucha contra el tabaquismo. Por ello, propuso el aumento del precio de los cigarros a un 50% para que México en los próximos años se salven 43 mil 373 vidas y se eviten 259 mil 312 enfermedades, apuntó con base en cifras del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria.

