Cifuentes exhorta a panistas a cerrar filas

En la junta informativa del Comité local, el candidato a la dirigencia estatal aclaró que en Acción Nacional no habrá espacios para oportunistas

Nancy Venegas

Irapuato.- Román Cifuentes, candidato a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, pidió a la militancia de Irapuato cerrar filas para engrandecer al partido, y se comprometió a gestionar el trámite de afiliación para los futuros integrantes.

“Los panistas tenemos que estar unidos, tenemos que cerrar filas; la agenda que trae Morena está a favor del popularismo”, dijo.

En la junta informativa del Comité local, Cifuentes aclaró que en Acción Nacional no habrá espacios para oportunistas. “Lo que la gente no quiere son personas que, si me toca algo, estoy con el partido, si no me toca, no… Sí es necesaria la depuración”.

También propuso reactivar las estructuras del Comité Estatal, acercar el partido a la población y agilizar la afiliación.

“Le vamos a proponer al CEN del PAN que nos dejen darle la posibilidad a tantos ciudadanos y simpatizantes que quieren formar parte del partido, nos estamos comprometiendo también a ser un partido más profesional en sus formas de capacitarse, de manera especial con los jóvenes”, dijo.